റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ച ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം; മെസ്സിക്കും റൊണാൾഡോയ്ക്കും മോഡ്രിച്ചിനും ചരിത്രനേട്ടം

By  Metro Desk Jun 28, 2026, 12:07 IST
Messi

2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ സമാപിച്ചപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഇതിഹാസ താരങ്ങൾ പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ എഴുതിച്ചേർത്തു. അർജന്റീനൻ നായകൻ ലയണൽ മെസ്സി ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരമായി മാറിയപ്പോൾ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച്, ഹാരി കെയ്ൻ എന്നിവരും തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങൾക്കായി സുവർണ്ണ ചരിത്രമാണ് കുറിച്ചത്.

​⚽ പ്രധാന റെക്കോർഡുകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

ലയണൽ മെസ്സി (അർജന്റീന): ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന സർവ്വകാല റെക്കോർഡ് ഇനി മെസ്സിക്ക് സ്വന്തം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ജോർദാനെതിരെയും വലകുലുക്കിയ മെസ്സി, ഈ ടൂർണമെന്റിൽ മാത്രം ഇതുവരെ 6 ഗോളുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ 6 വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പുകളിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന നേട്ടവും മെസ്സി സ്വന്തമാക്കി.

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ (പോർച്ചുഗൽ): കൊളംബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തോടെ ലോകകപ്പിൽ റൊണാൾഡോയുടെ ആകെ മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണം 25 ആയി. ഇതോടെ ജർമ്മൻ ഇതിഹാസം ലോതർ മത്തേവൂസിന്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തി ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച രണ്ടാമത്തെ താരമായി സിആർ7 മാറി. 28 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച മെസ്സി മാത്രമാണ് ഇനി റൊണാൾഡോയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.

ഹാരി കെയ്ൻ (ഇംഗ്ലണ്ട്): പനാമയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഗോൾ നേടിയതോടെ നായകൻ ഹാരി കെയ്ൻ ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമായി. 11 ഗോളുകളോടെ ഇതിഹാസ താരം ഗാരി ലിനേക്കറുടെ (10 ഗോളുകൾ) റെക്കോർഡാണ് കെയ്ൻ മറികടന്നത്.

ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച് (ക്രോയേഷ്യ): ക്രോയേഷ്യൻ മധ്യനിരയിലെ മന്ത്രവാദി ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച് ഘാനയ്‌ക്കെതിരായ നിർണായക ജയത്തോടെ തന്റെ പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. 40-ാം വയസ്സിലും ക്രോയേഷ്യയെ നയിച്ച് ടീമിനെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) നയിക്കാൻ മോഡ്രിച്ചിന് സാധിച്ചു.

​ഈ അവിശ്വസനീയമായ പ്രകടനങ്ങളോടെ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീനയും, റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗലും, കെയ്‌നിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ടും, മോഡ്രിച്ചിന്റെ ക്രോയേഷ്യയും ലോകകപ്പിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ഈ 'അവസാന നൃത്തം' കാണാൻ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കായികലോകം.

Tags

Share this story

Featured

You may like