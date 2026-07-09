ഹാലണ്ടിനെക്കാൾ തിളങ്ങുക ഹാരി കെയ്ൻ തന്നെയാകും; കെയ്നിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മോർഗൻ റോഗേഴ്സ്

By  Metro Desk Jul 9, 2026, 13:08 IST
SP

മിയാമി: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശകരമായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും നോർവേയും നേർക്കുനേർ വരാനിരിക്കെ, നായകൻ ഹാരി കെയ്ൻ നോർവീജിയൻ സൂപ്പർ താരം എർലിങ് ഹാലണ്ടിനെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുമെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് താരം മോർഗൻ റോഗേഴ്സ്. ശനിയാഴ്ച മിയാമിയിൽ വെച്ചാണ് ഇരു ടീമുകളും ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനൽ യോഗ്യതയ്ക്കായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.

​ഈ ലോകകപ്പിലെ ടോപ്പ് സ്കോറർമാർക്കുള്ള ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിലെ മുന്നണിപ്പോരാളികളാണ് ഹാരി കെയ്നും എർലിങ് ഹാലണ്ടും. ടൂർണമെന്റിൽ ഇതുവരെ 7 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി മികച്ച ഫോമിലുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി താരം ഹാലണ്ടിനെ തടഞ്ഞുനിർത്തുക അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്ന് ആസ്റ്റൺ വില്ല ഫോർവേഡായ റോഗേഴ്സ് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കെയ്ന്റെ നിലവിലെ പ്രകടനത്തിലാണ് തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

​"ഹാലണ്ട് അവിശ്വസനീയമായ കളിക്കാരനാണ്, അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്ന റെക്കോർഡുകൾ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്ൻ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലാണ് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത്. ആരാധകർക്ക് ഇതൊരു മികച്ച പോരാട്ടമായിരിക്കും, ഇതിൽ കെയ്ൻ തന്നെ മുന്നിലെത്തുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും," റോഗേഴ്സ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ക്യാമ്പ് ബേസിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

​കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കോയെ നാടകീയമായ പോരാട്ടത്തിൽ 3-2 ന് തോൽപ്പിച്ചാണ് തോമസ് ടുഷലിന്റെ കീഴിലിറങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. ഹാലണ്ടിനൊപ്പം ആഴ്സണൽ നായകൻ മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാർഡ് നയിക്കുന്ന നോർവീജിയൻ മധ്യനിരയെയും ഇംഗ്ലണ്ടിന് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

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