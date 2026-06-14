പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഹാവെർട്സ്; ലോകകപ്പിൽ കുറകാവോയ്ക്കെതിരെ ജർമ്മനിക്ക് മികച്ച തുടക്കം
Updated: Jun 14, 2026, 23:38 IST
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിൽ കുറകാവോയ്ക്കെതിരെ (Curaçao) ജർമ്മനിക്ക് തകർപ്പൻ മുന്നേറ്റം. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ജർമ്മനി 3-1 എന്ന സ്കോറിന് മുന്നിലാണ്. ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (45+4') ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കൃത്യമായി വലയിലെത്തിച്ചാണ് കായ് ഹാവെർട്സ് ജർമ്മനിയുടെ ലീഡ് ഉയർത്തിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ ഫെലിക്സ് നമേച്ചയിലൂടെ ജർമ്മനിയാണ് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. എന്നാൽ ഇരുപതാം മിനിറ്റിൽ ലിമാനോ കൊമെനെൻസിയയിലൂടെ കുറകാവോ സമനില പിടിച്ചു. തുടർന്ന് 37-ാം മിനിറ്റിൽ നിക്കോ ഷ്ലോട്ടർബെക്ക് ജർമ്മനിയെ വീണ്ടും മുന്നിലെത്തിച്ചു. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ഹാവെർട്സ് പിഴവുകളില്ലാതെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.