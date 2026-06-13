കാനഡയ്ക്ക് ചരിത്ര പോയിന്റ; ബോസ്നിയക്കെതിരെ രക്ഷകനായി ലാരിൻ
ടൊറന്റോ: ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ പോയിന്റ് സ്വന്തമാക്കി സഹ-ആതിഥേയരായ കാനഡ. ടൊറന്റോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ബോസ്നിയ-ഹെർസഗോവിനയുമായി കാനഡ 1-1 ന് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. കനേഡിയൻ മണ്ണിൽ നടന്ന ആദ്യ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടമാണിത്.
മത്സരത്തിന്റെ 21-ാം മിനിറ്റിൽ ജോവോ ലൂക്കിച്ച് നേടിയ ഹെഡ്ഡർ ഗോളിലൂടെ ബോസ്നിയയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിലായ ശേഷവും പന്തടക്കത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്ന കാനഡ നിരവധി അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഗോൾ മാത്രം അകന്നുനിന്നു.
എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പരിശീലകൻ ജെസ്സി മാർഷിന്റെ തന്ത്രപരമായ മാറ്റം കാനഡയ്ക്ക് തുണയായി. 75-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ സെയിൽ ലാരിൻ (Cyle Larin), വെറും രണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്കകം (78-ാം മിനിറ്റ്) പ്രോമിസ് ഡേവിഡിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് ഉഗ്രനൊരു വോളിയിലൂടെ കാനഡയ്ക്കായി സമനില ഗോൾ നേടി.
മുൻ ലോകകപ്പ് പങ്കാളിത്തങ്ങളിൽ കളിച്ച ആറ് മത്സരങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്ന കാനഡയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് സമനിലയും പോയിന്റുമാണിത്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ ഇരു ടീമുകളുടെയും ആദ്യ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്.