​കാനഡയ്ക്ക് ചരിത്ര പോയിന്റ; ബോസ്നിയക്കെതിരെ രക്ഷകനായി ലാരിൻ

By  Metro Desk Updated: Jun 13, 2026, 05:48 IST
Canada

ടൊറന്റോ: ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ പോയിന്റ് സ്വന്തമാക്കി സഹ-ആതിഥേയരായ കാനഡ. ടൊറന്റോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ബോസ്നിയ-ഹെർസഗോവിനയുമായി കാനഡ 1-1 ന് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. കനേഡിയൻ മണ്ണിൽ നടന്ന ആദ്യ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടമാണിത്.

​മത്സരത്തിന്റെ 21-ാം മിനിറ്റിൽ ജോവോ ലൂക്കിച്ച് നേടിയ ഹെഡ്ഡർ ഗോളിലൂടെ ബോസ്നിയയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിലായ ശേഷവും പന്തടക്കത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്ന കാനഡ നിരവധി അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഗോൾ മാത്രം അകന്നുനിന്നു.

​എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പരിശീലകൻ ജെസ്സി മാർഷിന്റെ തന്ത്രപരമായ മാറ്റം കാനഡയ്ക്ക് തുണയായി. 75-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ സെയിൽ ലാരിൻ (Cyle Larin), വെറും രണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്കകം (78-ാം മിനിറ്റ്) പ്രോമിസ് ഡേവിഡിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് ഉഗ്രനൊരു വോളിയിലൂടെ കാനഡയ്ക്കായി സമനില ഗോൾ നേടി.

​മുൻ ലോകകപ്പ് പങ്കാളിത്തങ്ങളിൽ കളിച്ച ആറ് മത്സരങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്ന കാനഡയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് സമനിലയും പോയിന്റുമാണിത്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ ഇരു ടീമുകളുടെയും ആദ്യ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like