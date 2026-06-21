ഇംഗ്ലണ്ടിന് വൻ ആശ്വാസം; റാഷ്ഫോർഡും ഡെക്ലാൻ റൈസും പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ തിരിച്ചെത്തി
ബോസ്റ്റൺ: ലോകകപ്പിൽ ഘാനയ്ക്കെതിരെയുള്ള നിർണ്ണായക മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ആശ്വാസ വാർത്ത. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ചെറിയ പരിക്കുകളെ തുടർന്ന് ആശങ്കയിലായിരുന്ന വിങ്ങർ മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡും മിഡ്ഫീൽഡർ ഡെക്ലാൻ റൈസും പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്ത് ടീമിന്റെ കഠിനമായ പരിശീലന സെഷനുകളിൽ പങ്കെടുത്തു.
ക്രോയേഷ്യക്കെതിരായ 4-2 വിജയത്തിന് ശേഷം റാഷ്ഫോർഡിന് പേശിവലിവും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഡെക്ലാൻ റൈസിന് ഹാംസ്ട്രിംഗിൽ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇരുവരും ശനിയാഴ്ച നടന്ന ടീം പരിശീലനത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തതോടെ ഘാനയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇവർ കളിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പായി. ഇത് പരിശീലകൻ തോമസ് ടുഹലിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
അതേസമയം, മറ്റൊരു പ്രമുഖ താരം ബുകായോ സാക്ക ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്നസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല. അക്കില്ലസ് ഇഞ്ചുറി നേരിടുന്ന സാക്ക ഇൻഡോർ ഗ്രൗണ്ടിൽ തനിച്ചാണ് പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. ഘാനയ്ക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ സാക്ക പകരക്കാരുടെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഗ്രൂപ്പ് എൽ-ൽ ആദ്യ മത്സരം ജയിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് - ഘാന പോരാട്ടം.