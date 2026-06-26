ഇന്ത്യക്ക് വൻ തിരിച്ചടി; ഒന്നാം ടി20യിൽ 34 റൺസിന് തകർപ്പൻ ജയവുമായി അയർലൻഡ്
ബെൽഫാസ്റ്റ്: ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഒന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ അയർലൻഡിന് 34 റൺസിന്റെ ചരിത്ര വിജയം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ അയർലൻഡ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 182 റൺസെന്ന ശക്തമായ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ നിര തകർന്നടിഞ്ഞതോടെ 148 റൺസിന് ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു.
ക്യാപ്റ്റൻ ലോർക്കൻ ടക്കറുടെ (50) അർധസെഞ്ചുറിയും ഗാരത് ഡെലാനിയുടെ (49) വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങുമാണ് അയർലൻഡിന് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ ഹർഷിത് റാണ 3 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി തിളങ്ങിയെങ്കിലും 57 റൺസ് വഴങ്ങിയ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയുടെ പ്രകടനം ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയായി.
183 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മ (20 പന്തിൽ 50) തകർപ്പൻ തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും മറ്റ് മുൻനിര ബാറ്റർമാർ പരാജയപ്പെട്ടു. സഞ്ജു സാംസൺ (5), ഇഷാൻ കിഷൻ (1), ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ (3) എന്നിവർ നിരാശപ്പെടുത്തി. മധ്യനിരയിൽ ശിവം ദുബെ (25) പൊരുതാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ഐറിഷ് ബൗളർ മാറ്റ് ഹോളാർഡിന്റെ (3 വിക്കറ്റ്) മാരക ബൗളിങ് ഇന്ത്യയുടെ കളി കൈവിട്ടുപോകാൻ കാരണമായി. ജയത്തോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ അയർലൻഡ് 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി.