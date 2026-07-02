കളിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കില് അവൻ അവരുടെ തുണിയുരിച്ചേനെ; വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ബെഞ്ചിലിരുത്തിയതിനെതിരെ രവി ശാസ്ത്രി
കൗമാര ബാറ്റിങ് വിസ്മയം വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരം നൽകാത്ത ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകനും കമന്റേറ്ററുമായ രവി ശാസ്ത്രി. ഐപിഎൽ 2026-ൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായി റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച 15-കാരനായ വൈഭവിനെ എന്തിനാണ് ബെഞ്ചിലിരുത്തി സമയം കളയുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രി തുറന്നടിച്ചു.
അയർലൻഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ ടി20യിലും വൈഭവിന് പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ ഇടം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിനിടെ സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ സംസാരിക്കവേയാണ് ശാസ്ത്രി തന്റെ പതിവ് ശൈലിയിൽ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചത്.
രവി ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞത്:
"അവൻ അയർലൻഡിൽ തന്നെ കളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു യാർ! അവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ടുകൾ ചെറുതാണ്, പിച്ചുകൾ മന്ദഗതിയിലുള്ളതുമാണ്. അവൻ ഐറിഷ് ബൗളർമാരെ അടിച്ച് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ എത്തിക്കുമായിരുന്നു. കളിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ അവരുടെ 'തുണിയുരിച്ചേനെ' (Taken their pants off). ഇനിയിപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവനെ കളിപ്പിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ."
താരം 'എക്സ്-ഫാക്ടർ'; പ്രശംസിച്ച് ശാസ്ത്രി
വെറും 15 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള വൈഭവിന് മുൻകാല പരാജയങ്ങളുടെ യാതൊരു ഭാരവുമില്ലെന്നും ആ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പും ഭയമില്ലായ്മയുമാണ് അവന്റെ കരുത്തെന്നും ശാസ്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഐപിഎല്ലിൽ ലോകോത്തര ബൗളർമാരെ നേരിട്ട് കഴിവ് തെളിയിച്ച താരത്തിന് ഇന്നിംഗ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ടീമിന് വൻ അടിത്തറ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അയർലൻഡിനെതിരായ പരമ്പര 0-2ന് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലെങ്കിലും ഈ യുവ ഇടംകയ്യൻ ഓപ്പണർക്ക് ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സിയിൽ അരങ്ങേറാൻ അവസരം ലഭിക്കുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ നിലപാടും ഇതിൽ നിർണായകമാകും.