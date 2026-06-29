ഇങ്ങനെപ്പോയാൽ സഞ്ജു പുറത്താകും; മലയാളി താരത്തിന്റെ ടീമിലെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ആകാശ് ചോപ്ര
അയർലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി-20 പരമ്പരയിലെ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറും ക്രിക്കറ്റ് നിരീക്ഷകനുമായ ആകാശ് ചോപ്ര. മോശം ഫോം തുടർന്നാൽ സഞ്ജുവിനെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയേക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ചോപ്ര നൽകുന്നത്.
അയർലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ മോശം ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് സഞ്ജുവിനെ വീണ്ടും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയത്. പരമ്പരയിലെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നുമായി വെറും 5 റൺസ് മാത്രമാണ് സഞ്ജുവിന് നേടാനായത്. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഗോൾഡൻ ഡെക്കായാണ് (നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ) താരം പുറത്തായത്.
തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് ആകാശ് ചോപ്ര സഞ്ജുവിന്റെ ഭാവി മുൻനിർത്തി ആശങ്കകൾ പങ്കുവെച്ചത്:
"സഞ്ജു ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ പുറത്തായതിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. കാരണം ടീമിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആദ്യം ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് സഞ്ജുവായിരിക്കും. ടീമിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്നാൽ അതിൽ ആദ്യത്തെയാൾ സഞ്ജു സാംസൺ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവൻ റൺസ് കണ്ടെത്തുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു." - ആകാശ് ചോപ്ര വ്യക്തമാക്കി.
യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശി അടക്കമുള്ള കളിക്കാർ അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ സഞ്ജുവിനും ഇഷാൻ കിഷനും മേൽ വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്നും ചോപ്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അയർലൻഡിനെതിരായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര 2-0 ന് ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായും കൈവിട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്കെതിരെയും സഞ്ജുവിന്റെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെയും വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിൽ സഞ്ജുവിന് ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തേണ്ടത് ടീമിലെ സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.