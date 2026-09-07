ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരൻ ഞാനാണ്: വേൾഡ് കപ്പ് റെക്കോർഡിന് ശേഷം ബാലൺ ഡി ഓറിൽ കണ്ണുവെച്ച് എംബാപ്പേ
മാഡ്രിഡ്: റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർ താരം കീലിയൻ എംബാപ്പേ താൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനാണെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും 2026-ലെ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
വേൾഡ് കപ്പിൽ ഫ്രാൻസ് നാലാം സ്ഥാനത്താണ് പൂർത്തിയാക്കിയതെങ്കിലും 10 ഗോളുകൾ നേടി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കാൻ എംബാപ്പേക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആകെ 22 ഗോളുകൾ തികച്ച എംബാപ്പേ, ലോകകപ്പിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ടോപ് സ്കോറർ എന്ന ചരിത്ര റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി.
റയൽ മാഡ്രിഡ് പോലൊരു ക്ലബ്ബിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഇത്തരം വ്യക്തിഗത-ടീം പുരസ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ സീസൺ അതിന് അനുയോജ്യമായ വർഷമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു.— കീലിയൻ എംബാപ്പേ
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
ലോകകപ്പ് റെക്കോർഡ്: 2026 ലോകകപ്പിൽ 10 ഗോളുകൾ നേടി ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കി.
ആകെ ഗോളുകൾ: ലോകകപ്പിൽ ആകെ 22 ഗോളുകൾ തികച്ച് എക്കാലത്തെയും മികച്ച ടോപ് സ്കോററായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ബാലൺ ഡി ഓർ ലക്ഷ്യം: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനുള്ള ആദ്യ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരമാണ് എംബാപ്പേ ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.