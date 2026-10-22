ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20യിൽ ഇന്ത്യക്ക് നാല് വിക്കറ്റ് ജയം; പരമ്പരയിൽ മുന്നിലെത്തി
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആവേശകരമായ വിജയം. ആതിഥേയരായ ന്യൂസിലൻഡ് ഉയർത്തിയ 226 റൺസിന്റെ ഭീമൻ വിജയലക്ഷ്യം, 2 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ മറികടന്നു (230/6). ഈ വിജയത്തോടെ 5 മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി.
ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗിനെടുത്ത ന്യൂസിലൻഡ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 225 റൺസാണ് എടുത്തത്. പുറത്താകാതെ 82 റൺസ് എടുത്ത ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സും, 45 റൺസ് നേടിയ ഫിൻ അലനും ചേർന്നാണ് കീവീസിന് വലിയ സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്.
മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കായി ഓപ്പണർ സഞ്ജു സാംസൺ തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. വെറും 33 പന്തിൽ നിന്ന് 8 ഫോറും 4 സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 67 റൺസാണ് സഞ്ജു നേടിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ (42), അക്സർ പട്ടേൽ (24) എന്നിവരും മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.
അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച് പുറത്താകാതെ നിന്ന നമൻ ധീറാണ് (15 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 42) ഇന്ത്യയുടെ വിജയം എളുപ്പമാക്കിയത്. മാച്ച് വിന്നിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സഞ്ജു സാംസൺ ആണ് കളിയിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.