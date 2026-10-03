ത്രില്ലർ പോരാട്ടത്തിൽ പാകിസ്താനെ 19 റൺസിന് തകർത്തു; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വർണം, കിരീടം നിലനിർത്തി
Oct 3, 2026, 14:30 IST
ചിരവൈരികളായ പാകിസ്താനെതിരെയുള്ള അവസാന നിമിഷം വരെ ആവേശം നിറഞ്ഞ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ 19 റൺസിന്റെ മിന്നarrangeുന്ന ജയത്തോടെ ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിൽ സ്വർണ്ണമെഡൽ നിലനിർത്തി.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത ഓവറിൽ ഉയർത്തിയ റൺസ് ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന പാകിസ്താനെ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ മികച്ച ബൗളിംഗിലൂടെ തളച്ചിടുകയായിരുന്നു. അവസാന ഓവറുകളിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ സമർദ്ദം ചെലുത്തിയതോടെയാണ് പാകിസ്താന്റെ ജയപ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചത്.
ഈ ചരിത്ര വിജയത്തോടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റിലെ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം തുടരാനും കിരീടം വിജയകരമായി നിലനിർത്താനും ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന് സാധിച്ചു.