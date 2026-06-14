പാകിസ്താനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 64 റൺസിന്റെ വമ്പൻ ജയം; മന്ദനയ്ക്ക് തിളക്കം: അഞ്ച് വിക്കറ്റുമായി ദീപ്തി ശർമ്മ
ബർമിങ്ഹാം: വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ പാകിസ്താനെ കനത്ത തോൽവിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ 64 റൺസിന്റെ ആധികാരിക ജയമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 170 റൺസെന്ന ശക്തമായ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പാകിസ്താന് ഇന്ത്യൻ ബൗളിങ് കരുത്തിനു മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. 17 ഓവറിൽ വെറും 106 റൺസിന് പാക് പട ഒതുങ്ങി.
മന്ദനയുടെ ബാറ്റിങ് വിരുന്ന്; മികച്ച സ്കോറുമായി ഇന്ത്യ
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഓപ്പണർ സ്മൃതി മന്ദനയുടെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങാണ് അടിത്തറയിട്ടത്. 44 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 2 സിക്സറുകളും 9 ഫോറുകളുമടക്കം 68 റൺസ് നേടി മന്ദന ഇന്ത്യൻ സ്കോറിലേക്ക് വലിയ സംഭാവന നൽകി. മധ്യനിരയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (36), അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച റിച്ചാ ഘോഷ് (17 പന്തിൽ 34) എന്നിവരുടെ പ്രകടനം ഇന്ത്യയെ 170-ൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
പാകിസ്താനെ കശക്കിയെറിഞ്ഞ് ദീപ്തിയുടെ 'ഫൈഫർ'
171 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ പാകിസ്താന് തുടക്കം മുതലേ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. 4 ഓവറിൽ വെറും 10 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 5 വിക്കറ്റുകൾ (Fifer) വീഴ്ത്തിയ ഓഫ് സ്പിന്നർ ദീപ്തി ശർമ്മയാണ് പാക് ബാറ്റിങ് നിരയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചത്. പാകിസ്താനായി മുനീബ അലി (41) മാത്രമാണ് അല്പമെങ്കിലും ചെറുത്തുനിന്നത്. ദീപ്തിക്ക് പുറമെ 3 വിക്കറ്റുകളുമായി ശ്രീ ചരണിയും മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.
മത്സരത്തിലെ തകർപ്പൻ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടന മികവിലൂടെ (12 റൺസും 5 വിക്കറ്റും) ദീപ്തി ശർമ്മയാണ് 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്' ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഈ വിജയത്തോടെ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പോരാട്ടം ശക്തമാക്കി.