ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ യു.എ.ഇയെ 9 വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഗംഭീര തുടക്കം
ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ യു.എ.ഇയെ തകർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഗംഭീര തുടക്കം. ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 9 വിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യ ആതിഥേയരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
സ്കോർ ചുരുക്കത്തിൽ:
- യു.എ.ഇ: 12.1 ഓവറിൽ 57 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ട്.
- ഇന്ത്യ: 4 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 60 റൺസ്.
ടോസ് നേടി ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു ബൗളർമാരുടെ പ്രകടനം. കൃത്യതയോടെ പന്തെറിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ പേസ് ബൗളർമാർ യു.എ.ഇ ബാറ്റിങ് നിരയെ തകർത്തെറിഞ്ഞു. ഇന്നിങ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി അവർ യു.എ.ഇയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. കേവലം 57 റൺസ് മാത്രമാണ് യു.എ.ഇക്ക് നേടാനായത്.
വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് ഓപ്പണർമാരായ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും അഭിഷേക് ശർമയും മികച്ച തുടക്കം നൽകി. വെറും നാല് ഓവറിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഏക വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായത് ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമയുടെതാണ്.
ഈ വിജയത്തോടെ ഏഷ്യാ കപ്പിലെ തങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞു. ടൂർണമെന്റിലെ അടുത്ത മത്സരം ഇന്ത്യക്ക് ചിരവൈരികളായ പാകിസ്താനുമായിട്ടാണ്. സെപ്റ്റംബർ 14-ന് ദുബായിൽ വെച്ചാണ് ഈ പോരാട്ടം.