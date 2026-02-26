സിംബാബ്വെയെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ; 72 റൺസിന്റെ പടുകൂറ്റൻ ജയം: സെമി പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി സൂര്യയും സംഘവും
ടി-20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 8-ലെ നിർണ്ണായക പോരാട്ടത്തിൽ സിംബാബ്വെയെ 72 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 257 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന സിംബാബ്വെക്ക് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 184 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഈ വിജയത്തോടെ സെമിഫൈനൽ സാധ്യതകൾ ഇന്ത്യ സജീവമാക്കി.
മത്സരത്തിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകൾ:
- ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് വെടിക്കെട്ട്: ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കായി അഭിഷേക് ശർമ്മ (55), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (50*), തിലക് വർമ്മ (44*), ഇഷാൻ കിഷൻ (38) എന്നിവർ തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ 256/4 എന്ന ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി.
- അർഷദീപിന്റെ റെക്കോർഡ് പ്രകടനം: സിംബാബ്വെ ബാറ്റിംഗ് നിരയെ തകർക്കുന്നതിൽ അർഷദീപ് സിംഗ് (3 വിക്കറ്റ്) നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. ഇതോടെ ടി-20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടുന്ന താരമായി അർഷദീപ് മാറി (35 വിക്കറ്റുകൾ).
- ബെനറ്റിന്റെ പോരാട്ടം പാഴായി: സിംബാബ്വെക്കായി ബ്രയാൻ ബെനറ്റ് (97*) ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തിയെങ്കിലും ലക്ഷ്യം വളരെ അകലെയായിരുന്നു. സിക്കന്ദർ റാസ 31 റൺസ് നേടി.
- സെമിഫൈനൽ സമവാക്യം: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോടേറ്റ തോൽവിക്ക് ശേഷം ഈ വലിയ വിജയം ഇന്ത്യയുടെ നെറ്റ് റൺറേറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തി. ഞായറാഴ്ച വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് സെമിഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കാം.
സ്കോർ ചുരുക്കത്തിൽ:
- ഇന്ത്യ: 256/4 (20 ഓവർ)
- സിംബാബ്വെ: 184/6 (20 ഓവർ)
- ഫലം: ഇന്ത്യ 72 റൺസിന് വിജയിച്ചു.
മത്സരത്തിലെ നിർണ്ണായക ഘടകങ്ങൾ:
- റെക്കോർഡ് സ്കോർ: ഇന്ത്യ ഇന്ന് നേടിയ 256/4 എന്ന സ്കോർ ടി-20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ടീമിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറുകളിൽ ഒന്നാണ്.
- അർഷദീപിന്റെ കുതിപ്പ്: അർഷദീപ് സിംഗ് ഇപ്പോൾ ടി-20 ലോകകപ്പുകളിൽ ഇന്ത്യക്കായി 35 വിക്കറ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ റെക്കോർഡിന് തൊട്ടടുത്താണ് അദ്ദേഹം.
- ബ്രയാൻ ബെനറ്റിന്റെ പോരാട്ടം: സിംബാബ്വെ തോറ്റെങ്കിലും 97 റൺസെടുത്ത ബെനറ്റിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് ശ്രദ്ധേയമായി. മൂന്ന് റൺസ് അകലെ സെഞ്ച്വറി നഷ്ടമായത് ആരാധകരെ നിരാശരാക്കി.
പോയിന്റ് ടേബിളിലെ അവസ്ഥ:
നിലവിൽ ഇന്ത്യ സൂപ്പർ 8 ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ സെമിഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിക്കാം.
സൂപ്പർ 8-ൽ ഇന്ത്യക്ക് ജീവശ്വാസം നൽകിയ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കിയ ചില പ്രധാന കണക്കുകൾ ഇവയാണ്:
പ്രധാന വ്യക്തിഗത പ്രകടനങ്ങൾ
|
താരം
|
പ്രകടനം
|
പ്രത്യേകത
|
അഭിഷേക് ശർമ്മ
|
55 (28 പന്തിൽ)
|
പവർപ്ലേയിൽ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കം നൽകി. 5 സിക്സറുകൾ പറത്തി.
|
ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ
|
50 (22 പന്തിൽ)*
|
ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച് സ്കോർ 250 കടത്തി.
|
അർഷദീപ് സിംഗ്
|
3/24 (4 ഓവർ)
|
സിംബാബ്വെയുടെ മുൻനിരയെ തകർത്തു. ടി-20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരനായി.
|
തിലക് വർമ്മ
|
44 (18 പന്തിൽ)*
|
അവസാന ഓവറുകളിൽ പാണ്ഡ്യക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിംഗ്സിന് വേഗത കൂട്ടി