സിംബാബ്വെയെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ; ചെപ്പോക്കിൽ റൺമഴ: റെക്കോർഡ് സ്കോറിലേക്ക്
Feb 26, 2026, 20:44 IST
ചെന്നൈ: ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ-8 ഘട്ടത്തിലെ നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ സിംബാബ്വെ ബൗളർമാരെ നിലംപരിശാക്കി ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർ. ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെയും സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെയും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിന്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. സെമി ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്താൻ വലിയ മാർജിനിലുള്ള വിജയം അനിവാര്യമായ മത്സരത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്ന നയമാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത്.
മത്സരത്തിലെ പ്രധാന വിശേഷങ്ങൾ:
- അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ താണ്ഡവം: തുടക്കത്തിലെ പതർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ അഭിഷേക് ശർമ്മ വെറും 30 പന്തിൽ നിന്ന് 55 റൺസ് നേടി ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച അടിത്തറയിട്ടു. 4 സിക്സറുകളും 4 ഫോറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു അഭിഷേകിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്.
- സൂര്യകുമാറിന്റെ മിന്നൽ പ്രകടനം: നായകൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് 13 പന്തിൽ 33 റൺസുമായി തന്റെ സ്വഭാവഗുണമുള്ള ബാറ്റിംഗ് പുറത്തെടുത്തു.
- തിലക് - ഹാർദിക് സഖ്യം: മധ്യനിരയിൽ തിലക് വർമ്മയും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ 220 കടത്തി. ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ എന്ന റെക്കോർഡും (218 റൺസ്) ഇന്ന് പഴങ്കഥയായി.
- സഞ്ജുവിന്റെ തുടക്കം: ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ എത്തിയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ 15 പന്തിൽ 24 റൺസ് നേടി മികച്ച തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും വലിയ സ്കോറിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുൻപ് പുറത്തായി.
- സിംബാബ്വെയുടെ പോരാട്ടം: മുസരബാനിയും സിക്കന്ദർ റാസയും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ റൺ ഒഴുക്കിനെ തടയാൻ അവർക്കായില്ല.