ഇന്ത്യ ലോകജേതാക്കൾ! ഫൈനലിൽ കിവികളെ 96 റൺസിന് തകർത്തു; സഞ്ജുവിനും സംഘത്തിനും ചരിത്രവിജയം
ഭാരതീയ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് ആവേശം പകർന്ന് ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ ലോകകിരീടം ചൂടിയിരിക്കുന്നു. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ 96 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ കിവികളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
ഈ വിജയത്തോടെ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം നിലനിർത്തുന്ന ആദ്യ ടീമായും, സ്വന്തം മണ്ണിൽ കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായും ഇന്ത്യ ചരിത്രം കുറിച്ചു.
മത്സരത്തിന്റെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 255/5 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടീം സ്കോറാണിത്.
- സഞ്ജു സാംസൺ: 46 പന്തിൽ 89 റൺസ് (8 സിക്സറുകൾ, 5 ഫോറുകൾ). ഫൈനലിലെ ഒരു താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറാണിത്.
- അഭിഷേക് ശർമ്മ: 21 പന്തിൽ 52 റൺസ്.
- ഇഷാൻ കിഷൻ: 25 പന്തിൽ 54 റൺസ്.
- ശിവം ദുബെ: 8 പന്തിൽ 26* റൺസ് (അവസാന ഓവറിൽ 24 റൺസ്).
ന്യൂസിലൻഡ് മറുപടി
256 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ന്യൂസിലൻഡിന് ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് നിരയ്ക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. അവർ 159 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി.
- ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര: 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി കിവികളുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചു.
- അക്സർ പട്ടേൽ: 3 നിർണ്ണായക വിക്കറ്റുകൾ നേടി.
- ടിം സെയ്ഫെർട്ട്: 52 റൺസ് നേടി കിവികൾക്കായി പോരാടിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.
ചരിത്ര നേട്ടങ്ങൾ
- ഹാട്രിക് ഫിഫ്റ്റി: സെമി ഫൈനലിന് പിന്നാലെ ഫൈനലിലും തിളങ്ങിയ സഞ്ജു സാംസൺ ടൂർണമെന്റിലെ താരമായി മാറി.
- കിരീടം നിലനിർത്തി: 2024-ലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ 2026-ലും കിരീടം നിലനിർത്തി.
- സൂര്യകുമാർ യാദവ്: എം.എസ്. ധോണിക്കും രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്കും ശേഷം ലോകകപ്പ് ഉയർത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായി സൂര്യകുമാർ മാറി.
