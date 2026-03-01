സെമി ഉറപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടത് 196 റൺസ്; ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ വിൻഡീസ് ബാറ്റിംഗ് താണ്ഡവം
Mar 1, 2026, 20:53 IST
സൂപ്പർ 8-ലെ നിർണ്ണായകമായ ഈ മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. വിൻഡീസ് ബാറ്റിംഗിന്റെ സംഗ്രഹം താഴെ:
- തകർപ്പൻ ഫിനിഷിംഗ്: അവസാന ഓവറുകളിൽ ക്യാപ്റ്റൻ റോവ്മാൻ പവലും ജേസൺ ഹോൾഡറും ചേർന്ന് നടത്തിയ വെടിക്കെട്ടാണ് വിൻഡീസ് സ്കോർ 190 കടത്തിയത്. അവസാന ഓവറിൽ മാത്രം ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്കെതിരെ 14 റൺസ് ഇവർ അടിച്ചെടുത്തു.
- പവൽ - ഹോൾഡർ സഖ്യം: അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് വെറും 21 പന്തിൽ 50 റൺസിന്റെ അപരാജിത കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്.
- ഇന്ത്യൻ ബോളിംഗ്: * ജസ്പ്രീത് ബുംറ: 4 ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി തിളങ്ങിയെങ്കിലും അവസാന ഓവറിൽ റൺസ് വഴങ്ങി.
- ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ: 4 ഓവറിൽ 40 റൺസ് വഴങ്ങി ഷെർഫാൻ റഥർഫോർഡിന്റെ നിർണ്ണായക വിക്കറ്റ് നേടി.
- വരുൺ ചക്രവർത്തി: സായ് ഹോപ്പിനെ പുറത്താക്കി ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകി.
- ഫീൽഡിംഗിലെ പിഴവുകൾ: ഇന്ത്യയുടെ ഫീൽഡിംഗ് ഇന്ന് ശരാശരിയിൽ താഴെയായിരുന്നു. അഭിഷേക് ശർമ്മ രണ്ട് നിർണ്ണായക ക്യാച്ചുകൾ കൈവിട്ടത് വിൻഡീസിന് തുണയായി.
- സെമി ഫൈനൽ സാധ്യത: ഈ മത്സരം ജയിക്കുന്നവർക്ക് നേരിട്ട് സെമി ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. തോൽക്കുന്നവർ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്താകും.
|
ടീം
|
സ്കോർ
|
വിക്കറ്റ്
|
ഓവർ
|
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്
|
195
|
4
|
20
|
ഇന്ത്യ
|
-
|
-
|
ലക്ഷ്യം: 196