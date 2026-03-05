അഭിഷേക് വീണിട്ടും തളരാതെ ഇന്ത്യ; വാങ്കഡെയിൽ സഞ്ജു-ഇഷാൻ വെടിക്കെട്ട്
Mar 5, 2026, 19:26 IST
ആദ്യ ഓവറുകളിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും റൺറേറ്റ് കുറയാതെ ഇന്ത്യ ഇന്നിംഗ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. സഞ്ജു സാംസണിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ കരുത്ത്.
മത്സരത്തിലെ തൽസമയ വിവരങ്ങൾ
- ഇന്ത്യ: 63/1 (5 ഓവർ)
- ക്രീസിൽ: സഞ്ജു സാംസൺ (31*), ഇഷാൻ കിഷൻ (15*).
- പുറത്തായവർ: അഭിഷേക് ശർമ്മ (9 റൺസ്, വിൽ ജാക്സിന്റെ പന്തിൽ പുറത്തായി).
മത്സരത്തിലെ പ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ
- സഞ്ജുവിന് ജീവൻദാനം: മൂന്നാം ഓവറിൽ ജോഫ്ര ആർച്ചറുടെ പന്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ നൽകിയ ലളിതമായ ക്യാച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് നായകൻ ഹാരി ബ്രൂക്ക് കൈവിട്ടു. ഈ ജീവൻദാനത്തിന് ശേഷം ആർച്ചറെ സിക്സറിനും ഫോറിനും പറത്തി സഞ്ജു കളം നിറഞ്ഞു.
- ഇഷാൻ കിഷന്റെ വരവ്: അഭിഷേക് പുറത്തായ ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ ഇഷാൻ കിഷൻ, ജാമി ഓവർട്ടണെ തുടർച്ചയായ ഫോറുകൾക്ക് ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു.
- റൺ റേറ്റ്: നിലവിൽ 11.45 എന്ന ഉയർന്ന റൺ റേറ്റിലാണ് ഇന്ത്യ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ ഇലവൻ
അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ (WK), ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (C), തിലക് വർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര.
വാങ്കഡെയിലെ ചെറിയ ബൗണ്ടറികളും ബാറ്റിംഗ് അനുകൂല പിച്ചും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്.