അഭിഷേക് വീണിട്ടും തളരാതെ ഇന്ത്യ; വാങ്കഡെയിൽ സഞ്ജു-ഇഷാൻ വെടിക്കെട്ട്

By Metro DeskMar 5, 2026, 19:26 IST
Sanju

ആദ്യ ഓവറുകളിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും റൺറേറ്റ് കുറയാതെ ഇന്ത്യ ഇന്നിംഗ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. സഞ്ജു സാംസണിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ കരുത്ത്.

മത്സരത്തിലെ തൽസമയ വിവരങ്ങൾ

  • ഇന്ത്യ: 63/1 (5 ഓവർ)
  • ക്രീസിൽ: സഞ്ജു സാംസൺ (31*), ഇഷാൻ കിഷൻ (15*).
  • പുറത്തായവർ: അഭിഷേക് ശർമ്മ (9 റൺസ്, വിൽ ജാക്സിന്റെ പന്തിൽ പുറത്തായി).

മത്സരത്തിലെ പ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ

  • സഞ്ജുവിന് ജീവൻദാനം: മൂന്നാം ഓവറിൽ ജോഫ്ര ആർച്ചറുടെ പന്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ നൽകിയ ലളിതമായ ക്യാച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് നായകൻ ഹാരി ബ്രൂക്ക് കൈവിട്ടു. ഈ ജീവൻദാനത്തിന് ശേഷം ആർച്ചറെ സിക്സറിനും ഫോറിനും പറത്തി സഞ്ജു കളം നിറഞ്ഞു.
  • ഇഷാൻ കിഷന്റെ വരവ്: അഭിഷേക് പുറത്തായ ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ ഇഷാൻ കിഷൻ, ജാമി ഓവർട്ടണെ തുടർച്ചയായ ഫോറുകൾക്ക് ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു.
  • റൺ റേറ്റ്: നിലവിൽ 11.45 എന്ന ഉയർന്ന റൺ റേറ്റിലാണ് ഇന്ത്യ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ ഇലവൻ

​അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ (WK), ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (C), തിലക് വർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര.

 

​വാങ്കഡെയിലെ ചെറിയ ബൗണ്ടറികളും ബാറ്റിംഗ് അനുകൂല പിച്ചും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്.

