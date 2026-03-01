ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ തീപാറും പോരാട്ടം: ടി20 ലോകകപ്പ് സെമി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ
കൊൽക്കത്ത: ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശകരമായ സൂപ്പർ-8 ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ആതിഥേയരായ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ നേരിടും. കൊൽക്കത്തയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ നടക്കുന്ന ഈ മത്സരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു 'വെർച്വൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ' ആണ്. ഇന്ന് വിജയിക്കുന്ന ടീം സെമി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറും.
ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 7 മണിക്കാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്.
ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടം: പ്രധാന വിശേഷങ്ങൾ
- സെമി ഉറപ്പിക്കാൻ ജയം വേണം: സൂപ്പർ-8 ഗ്രൂപ്പ് 1-ൽ ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും നിലവിൽ 2 പോയിന്റുകൾ വീതമാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി സെമിയിലെത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്ന് ജയം അനിവാര്യമാണ്.
- ബാറ്റിംഗ് വെടിക്കെട്ട്: സിംബാബ്വെക്കെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 256 റൺസ് എന്ന റെക്കോർഡ് സ്കോർ നേടിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സൂര്യകുമാർ യാദവും സംഘവും. അഭിഷേക് ശർമയുടെ ഫോമിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കരുത്താകുന്നു.
- ബൗളിംഗ് നിര: ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ് എന്നിവരുടെ പേസ് ആക്രമണവും വരുൺ ചക്രവർത്തിയുടെ സ്പിൻ തന്ത്രങ്ങളും വിൻഡീസ് ബാറ്റിംഗിനെ പരീക്ഷിക്കും.
കരീബിയൻ കരുത്തിനെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ ഷായ് ഹോപ്പ്, നിക്കോളാസ് പൂരൻ, ആന്ദ്രെ റസ്സൽ എന്നിവരുടെ വൻ സിക്സറുകളെ പ്രതിരോധിക്കുകയാകും ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലെ ഡ്രൈ ആയ പിച്ച് സ്പിന്നർമാരെ തുണയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
സാധ്യതാ ടീം (Probable XI):
ഇന്ത്യ: സഞ്ജു സാംസൺ (WK), അഭിഷേക് ശർമ, ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (C), തിലക് വർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്.
ഒരു വരിയിൽ: തോറ്റാൽ പുറത്താകുമെന്ന 'ഡൂ ഓർ ഡൈ' (Do-or-Die) സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും ഇന്ന് കൊൽക്കത്തയിൽ കൊമ്പുകോർക്കുന്നു.
സഞ്ജു ഓപ്പണറായി തുടരുമോ?
ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലെ നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമെന്നാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള സൂചനകൾ. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ സഞ്ജു നൽകിയ മികച്ച തുടക്കവും സ്പിന്നർമാരെ നേരിടാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവും കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനം.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അഭിഷേക് ശർമക്കൊപ്പം സഞ്ജു: ഇടംകൈ-വലംകൈ കോമ്പിനേഷൻ നിലനിർത്താൻ സഞ്ജുവിനെ തന്നെ ഓപ്പണറായി പരീക്ഷിക്കാനാണ് ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിനും കോച്ചിനും താൽപ്പര്യമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
- ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലെ റെക്കോർഡ്: ഐപിഎല്ലിലും മറ്റും കൊൽക്കത്തയിലെ പിച്ചിൽ സഞ്ജുവിന് മികച്ച റെക്കോർഡാണുള്ളത്. പന്ത് ബാറ്റിംഗിലേക്ക് നന്നായി വരുന്ന ഈ പിച്ചിൽ സഞ്ജുവിന്റെ സ്ട്രോക്ക് പ്ലേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ ഗുണമാകും.
- വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ്: ഇഷാൻ കിഷൻ ടീമിലുണ്ടെങ്കിലും വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് ഗ്ലൗസ് സഞ്ജു തന്നെ ധരിക്കാനാണ് സാധ്യത.
ടീം സെലക്ഷനിലെ മറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്പിന്നറെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രവി ബിഷ്ണോയി ടീമിലേക്ക് വന്നേക്കാം.
മത്സര സമയം: * ടോസ്: വൈകിട്ട് 6:30-ന്
- മത്സരം: രാത്രി 7:00-ന്