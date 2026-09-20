ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ മെഡൽ: വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിളിൽ വെള്ളി
Sep 20, 2026, 10:32 IST
നഗോയ (ജപ്പാൻ): ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം. ഷൂട്ടിങ്ങിൽ വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ടീം ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യ വെള്ളി മെഡൽ നേടി മെഡൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു.
ഇലവേനിൽ വാളറിവൻ, സോനം മസ്കാർ, മലയാളി താരം വിദർശ വിനോദ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സഖ്യമാണ് നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. 1898.0 പോയിന്റുകൾ നേടിയാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടാമതെത്തിയത്.
ലോക റെക്കോർഡ് സ്കോറോടെ (1904.2) ചൈന സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ, ആതിഥേയരായ ജപ്പാൻ വെങ്കലം നേടി. മലയാളിയായ വിദർശ വിനോദിന്റെ മിന്നുന്ന പ്രകടനം രാജ്യത്തിനും കേരളത്തിനും ഒരുപോലെ അഭിമാനമായി മാറി.