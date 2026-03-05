ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ! കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റ്; വാംഖഡെയിൽ ഇന്ത്യ വിജയത്തിലേക്ക്
Updated: Mar 5, 2026, 21:59 IST
254 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ. തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള ജേക്കബ് ബെഥേൽ കടന്നാക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ മത്സരത്തിൽ വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ നേടി. നിലവിൽ പത്ത് ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 119 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്.
മത്സരത്തിലെ പ്രധാന അപ്ഡേറ്റുകൾ:
- ബെഥേലിന്റെ പ്രത്യാക്രമണം: തുടക്കത്തിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീണെങ്കിലും യുവതാരം ജേക്കബ് ബെഥേൽ തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗുമായി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മത്സരത്തിൽ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വരുൺ ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരോവറിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് സിക്സറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 20 പന്തിൽ നിന്ന് ബെഥേൽ 51 റൺസ് നേടി.
- നിർണ്ണായക വിക്കറ്റുകൾ: ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി ബ്രൂക്കിനെയും (7) ഫിൽ സാൾട്ടിനെയും (5) തുടക്കത്തിലേ പുറത്താക്കിയ ഇന്ത്യ, അപകടകാരിയായ ജോസ് ബട്ട്ലറെയും (25) മടക്കി അയച്ചു. വരുൺ ചക്രവർത്തിയാണ് ബട്ട്ലറെ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കിയത്.
- അക്ഷറിന്റെ മിന്നൽ പ്രകടനം: രണ്ട് സിക്സറുകൾ അടിച്ചതിന് പിന്നാലെ ടോം ബാന്റണെ (17) ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി അക്ഷർ പട്ടേൽ ഇന്ത്യക്ക് നാലാം വിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ചു. രണ്ട് മിന്നുന്ന ക്യാച്ചുകളുമായി ഫീൽഡിംഗിലും അക്ഷർ തിളങ്ങി.
ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് നിര:
- ജസ്പ്രീത് ബുംറ: 2 ഓവറിൽ 15 റൺസിന് ഒരു വിക്കറ്റ്.
- അക്ഷർ പട്ടേൽ: 2 ഓവറിൽ 20 റൺസിന് ഒരു വിക്കറ്റ്.
- ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ: 3 ഓവറിൽ 29 റൺസിന് ഒരു വിക്കറ്റ്.
- വരുൺ ചക്രവർത്തി: 2 ഓവറിൽ 37 റൺസിന് ഒരു വിക്കറ്റ്.
ഇംഗ്ലണ്ടിന് ജയിക്കാൻ ഇനി 60 പന്തിൽ 135 റൺസ് കൂടി വേണം. നിലവിലെ റൺ റേറ്റ് 13-ന് മുകളിലായതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് ഇനിയുള്ള ഓവറുകൾ നിർണ്ണായകമാണ്. ആതിഥേയരായ ഇന്ത്യ ഈ ലീഡ് നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടാം.