ഐപിഎൽ 2026 ഫൈനൽ: സ്വന്തം സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആർസിബിയും ഗുജറാത്തും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ

By  Metro Desk Updated: May 31, 2026, 12:43 IST
ipl 2026

അഹമ്മദാബാദ്: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് പുറത്തെടുത്ത് സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരുവും (RCB) ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസും (GT) ഐപിഎൽ 2026-ന്റെ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ ആവേശ ഫൈനൽ നടക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ജേഴ്സിയിൽ രണ്ടാമതൊരു കിരീട നക്ഷത്രം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇരു ടീമുകളും.

​കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ വേദിയിൽ വെച്ച് തങ്ങളുടെ കന്നി കിരീടം നേടിയ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ആർസിബി, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനെയും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെയും പോലെ തങ്ങളുടേതായ ഒരു വലിയ ക്രിക്കറ്റ് പാരമ്പര്യം (Legacy) കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ്. കിരീടം നിലനിർത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ ടീമാകാനാണ് രജത് പതിധാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബംഗളൂരു ഇറങ്ങുന്നത്. 600 റൺസോടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന വിരാട് കോഹ്‌ലി, ക്യാപ്റ്റൻ രജത് പതിധാർ (486 റൺസ്), മലയാളി താരം ദേവ്ദൂത് പടിക്കൽ (463 റൺസ്) എന്നിവരടങ്ങുന്ന ശക്തമായ ബാറ്റിംഗ് നിരയും, 26 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോളിംഗ് നിരയും ആർസിബിക്ക് കരുത്താകുന്നു.

​മറുഭാഗത്ത്, 2022-ലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ്, ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന്റെ കരുത്തിലാണ് ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. ഈ സീസണിൽ ഗില്ലും (722 റൺസ്) സായ് സുദർശനും (710 റൺസ്) ചേർന്ന് നൽകിയ മികച്ച തുടക്കങ്ങളാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ കരുത്ത്. ജോസ് ബട്‌ലർ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ എന്നിവരും മികച്ച ഫോമിലാണ്. 2023-ലെ ഫൈനലിൽ ചെന്നൈയോടേറ്റ തോൽവിയുടെ നിരാശ മറികടന്ന് തങ്ങളുടെ രണ്ടാം കിരീടം സ്വന്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗുജറാത്ത് ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.

​ഇരു ടീമുകളും തന്ത്രപരമായ കളിശൈലി കൊണ്ട് തുല്യശക്തികളായതിനാൽ അഹമ്മദാബാദിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഒരു കടുത്ത പോരാട്ടമായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ്.

Tags

Share this story

Featured

You may like