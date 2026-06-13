ഐപിഎൽ 2027; ഹാര്‍ദിക് ചെന്നൈയില്‍ വേണമെന്ന് ധോണി!! സഞ്ജു പെട്ടു: ആ മോഹം നടക്കില്ല

By  Metro Desk Jun 13, 2026, 00:00 IST
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ഐപിഎൽ 2027 മെഗാ ലേലത്തിനും ട്രേഡിംഗിനും മുന്നോടിയായി ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വമ്പൻ വാർത്തകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൽ തുടർച്ചയായ തിരിച്ചടികൾ നേരിടുന്ന ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിലേക്ക് (CSK) എത്തിക്കാൻ സാക്ഷാൽ എം.എസ്. ധോണി താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ ഈ നീക്കം മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ചെന്നൈ മോഹങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

​വില്ലനായത് വമ്പൻ ട്രേഡ് ഡീൽ!

​ഹാർദിക്കിനെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ ചെന്നൈയും മുംബൈയും തമ്മിൽ ട്രേഡ് ചർച്ചകൾ സജീവമാണെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പകരമായി ചെന്നൈയുടെ യുവതാരം ആയുഷ് മാത്രായെ വിട്ടുനൽകാൻ സിഎസ്കെ വിസമ്മതിച്ചതോടെയാണ് ചർച്ചകളിൽ ട്വിസ്റ്റുണ്ടായത്. പകരം ഓൾറൗണ്ടർ ശിവം ദുബെ, ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പേസർ നഥാൻ എല്ലിസ് എന്നിവരെ മുംബൈ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

​മുൻ ചെന്നൈ താരം സുബ്രഹ്മണ്യം ബദരീനാഥ് അടക്കമുള്ളവർ ഹാർദിക്കിനെ ചെന്നൈയുടെ നായകനാക്കണമെന്ന വാദവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എം.എസ്. ധോണിയുമായി ഹാർദിക്കിനുള്ള അടുത്ത ബന്ധം ഈ നീക്കത്തിന് കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നു.

​സഞ്ജു സാംസൺ 'പെട്ടു' എന്ന് പറയുന്നതെന്ത് കൊണ്ട്?

​രുതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദിന് കീഴിൽ ചെന്നൈക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ, 2027 സീസണിൽ സഞ്ജു സാംസൺ ചെന്നൈയുടെ നായകനായി എത്തിയേക്കുമെന്ന് ശക്തമായ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിഎസ്കെയുടെ വലിയൊരു ആരാധകവൃന്ദം സഞ്ജു മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

​എന്നാൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ടീമിലേക്ക് വരികയും ധോണിയുടെ പിന്തുണയോടെ നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ സഞ്ജുവിനെ ചെന്നൈയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ മാനേജ്‌മെന്റ് ഉപേക്ഷിച്ചേക്കും. ഹാർദിക്കിനായി വലിയൊരു തുക (പpurse value) മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരുന്നതും സഞ്ജുവിനെ ലേലത്തിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചെന്നൈയുടെ സാധ്യതകളെ ബാധിക്കും.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിർണായകം: ഹാർദിക് ചെന്നൈയിലേക്ക് ചേക്കേറിയാൽ അത് ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രേഡുകളിലൊന്നായി മാറും. ഇതോടെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് വിട്ട് ചെന്നൈയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഞ്ജുവിന്റെ മോഹങ്ങൾക്ക് അത് വലിയൊരു തടസ്സമായി മാറിയേക്കാം.

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