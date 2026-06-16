ഫിഫ വിലക്ക് കാറ്റിൽപ്പറത്തി ഇറാൻ ആരാധകർ; ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം

By  Metro Desk Jun 16, 2026, 08:39 IST
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ലോസ് ആഞ്ചലസ്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ വേദിയിൽ ഫിഫയുടെ (FIFA) കർശന വിലക്കുകൾ മറികടന്ന് ഇറാൻ ആരാധകരുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം. ഇറാന്റെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് മത്സരം നടന്ന സോഫി സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തും അകത്തുമാണ് വൻ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്.

​നിലവിലെ ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ സൂചനയായി 1979-ലെ വിപ്ലവത്തിന് മുൻപുള്ള ഇറാന്റെ പരമ്പരാഗത 'സിംഹവും സൂര്യനും' (Lion and Sun) ആലേഖനം ചെയ്ത പതാകകളുമായാണ് ആരാധകർ എത്തിയത്. രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളോ പഴയ പതാകകളോ സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്ന ഫിഫയുടെയും ഇറാൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെയും കർശന വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കനത്ത സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്കിടയിലും വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തിയ പതാകകൾ ആരാധകർ ഗാലറിയിൽ ഉയർത്തുകയായിരുന്നു.

പ്രതിഷേധക്കാരുടെ വാക്കുകൾ:

"ഞങ്ങൾ ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനല്ല ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഇറാന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രൂരതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമാകാനാണ്." എന്ന് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു ഇറാൻ വംശജ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

 

​അതേസമയം, സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് നൂറുകണക്കിന് ഇറാനിയൻ അമേരിക്കൻ വംശജർ നിലവിലെ ഇറാൻ സർക്കാരിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി ഒത്തുകൂടി. ചിലർ തങ്ങളുടെ ദേശീയ ടീമിനെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായി കണ്ട് കളി ബഹിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ, മറ്റു ചിലർ സ്പോർട്സിനെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും രണ്ടായി കാണണം എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു. കളി തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇറാൻ അധികൃതർ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും മത്സരം തടസ്സമില്ലാതെ പൂർത്തിയായി.

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