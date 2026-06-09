വേദനയുണ്ട്; ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ കളിക്കുന്നത് കാലുകൊണ്ടല്ലേ, താടിയെല്ല് കൊണ്ടല്ലല്ലോ; തകർന്ന താടിയെല്ലുമായി ലോകകപ്പിന് ഒരുങ്ങി ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ജെഡ് സ്പെൻസ്
ഫ്ലോറിഡ: കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായ ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ തകർന്ന താടിയെല്ലുമായി ഇംഗ്ലീഷ് ഡിഫെൻഡർ ജെഡ് സ്പെൻസ് (Djed Spence). പ്രീമിയർ ലീഗിലെ അവസാന മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ചെൽസി താരം ലിയാം ഡെലാപ്പുമായുള്ള കടുത്ത കൂട്ടിയിടിയിലാണ് ടോട്ടനം ഹോട്സ്പറിന്റെ ഈ 25-കാരനായ താരത്തിന് പരിക്കേറ്റത്. താടിയെല്ല് പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടാൻ മൂന്ന് മാസത്തോളം സമയമെടുക്കുമെങ്കിലും, ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ലോകകപ്പിൽ ഉടനീളം സംരക്ഷണ മാസ്ക് (Protective Mask) ധരിച്ച് കളിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് സ്പെൻസ് വ്യക്തമാക്കി.
തന്റെ പരിക്കിനെക്കുറിച്ച് തമാശരൂപേണ താരം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്:
"വേദനയുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് എന്റെ കാലുകൾ കൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ താടിയെല്ല് കൊണ്ടല്ലല്ലോ! അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല."
തോമസ് ടുഹലിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡിൽ ഇടംപിടിച്ച സ്പെൻസ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെയുള്ള സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ഹാരി കെയിന്റെ വിജയഗോളിന് വഴിയൊരുക്കി മികച്ച ഫോമിലാണെന്ന് തെളിയിച്ചിരുന്നു. ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ മാസ്ക് ധരിച്ച് കളിക്കുന്നത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും താൻ തയ്യാറാണെന്ന് താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ സ്പെൻസിന്റെ ഈ പോരാട്ടവീര്യം ടീമിനും ആരാധകർക്കും വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.