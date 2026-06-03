സ്പോർട്സ് പ്രേമികൾക്ക് ഇനി ഉത്സവക്കാലം; യുണൈറ്റ്8 ചാനലുകൾ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചു
രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച കായിക പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് (ZEEL) ഡിന്റെ യുണൈറ്റ്8 (Unite8) സ്പോർട്സ് ചാനലുകൾ ജൂൺ 2 ചൊവ്വാഴ്ച്ച മുതൽ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചു. വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (MIB) അനുമതി ലഭിച്ചതോടെയാണ് ചാനലുകൾ സംപ്രേക്ഷണം ആരംഭിച്ചത്. യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 (Unite8 Sports 1), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 1 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 1 HD), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 (Unite8 Sports 2), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് 2 എച്ച്ഡി (Unite8 Sports 2 HD) എന്നീ നാല് സ്പോർട്സ് ചാനലുകളുടെ സംപ്രേക്ഷണമാണ് ആരംഭിച്ചത്.
ഡിഷ് ടിവി, ടാറ്റ പ്ലേ, എയർടെൽ, സൺ ഡയറക്ട്, സിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക്സ്, ഇന്ത്യൻ കേബിൾ നെറ്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, ഹിന്ദുജ ഗ്ലോബൽ, ഫാസ്റ്റ്വേ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് ഫൈബർനെറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, കേരള കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റേഴ്സ് കേബിൾ ലിമിറ്റഡ്, തമിഴക കേബിൾ ടിവി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, വികെ ഡിജിറ്റൽ, യുസിഎൻ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക്, ടേക്ക് വൺ, ശ്രീ സായ് കേബിൾ, കൽ കേബിൾ, ഡിജിയാന, ഭീമാവരം, ആക്സോം തുടങ്ങിയ 500-ലധികം പ്രമുഖ കേബിൾ, വിതരണ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഈ ചാനലുകൾ ലഭ്യമാണ്.
ഫുട്ബോൾ, ക്രിക്കറ്റ്, കബഡി, ബാഡ്മിന്റൺ, ഗുസ്തി, ബോക്സിംഗ്, കോംബാറ്റ് സ്പോർട്സ് തുടങ്ങി നിരവധി മികച്ച സ്പോർട്സ് പരിപാടികൾ ഇനി ഈ ചാനലുകളിലൂടെ കാണാം. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള പ്രേക്ഷകർക്കായി വൈവിധ്യമാർന്ന സ്പോർട്സ് അനുഭവങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് യൂണിറ്റ് 8 സ്പോർട്സിന്റെ ലക്ഷ്യം.
'ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകരുടെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുൻഗണനകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്യൂറേറ്റഡ്, മൾട്ടി-സ്പോർട്സ് ഓപ്പറേഷനും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ ലൈവ് സ്പോർട്സ് ആക്ഷനുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്കെയിലബിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. വിതരണത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള ശക്തമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ, കാഴ്ചക്കാർക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത ആക്സസ് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ. വരാനിരിക്കുന്ന ഫിഫ ഇവന്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനലുകളിലുടനീളം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആരാധകർക്ക് ആകർഷകമായ കാഴ്ചാനുഭവം നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും തയാറാണ്', സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെയും യൂണിറ്റ്8 സ്പോർട്സിന്റെയും ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസർ ബവേഷ് ജനാവ്ലേക്കർ പറഞ്ഞു
സ്പോർട്സിലൂടെ ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിലും ഒരുമയുടെ നിമിഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യയിലെ സ്പോർട്സിന്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അർത്ഥവത്തായ പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നും യുണൈറ്റ്8 വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2026 ജൂൺ 11 ന് ആരംഭിക്കുന്ന വരാനിരിക്കുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സംപ്രേക്ഷണത്തിലൂടെ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള കായിക ആരാധകർക്ക് ശക്തമായ ഒരു മൂല്യ നിർദ്ദേശം നൽകാൻ ചാനലുകൾ തയാറായി.