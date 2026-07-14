"മാരഡോണയ്ക്കെതിരെ അഞ്ച് തവണ കളിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ, എന്നാൽ മെസ്സി തന്നെയാണ് മികച്ചവൻ": ഗ്രെയിം സൂനസ്
ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ എക്കാലത്തെയും വലിയ തർക്കങ്ങളിലൊന്നായ 'ഡീഗോ മാരഡോണയാണോ ലയണൽ മെസ്സിയാണോ മികച്ചവൻ' എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടിയുമായി ലിവർപൂൾ ഇതിഹാസവും പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകനുമായ ഗ്രെയിം സൂനസ് (Graeme Souness). താൻ മാരഡോണയ്ക്കെതിരെ അഞ്ച് തവണ നേരിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ മെസ്സിയാണ് അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിലെന്നും സൂനസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഒരു പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കായിക ലോകത്ത് ഏറെ ചർച്ചയായ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയത്.
സർ അലക്സ് ഫെർഗൂസന്റെ പിന്തുണ
സൂനസിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഇതിഹാസ പരിശീലകൻ സർ അലക്സ് ഫെർഗൂസനും (Sir Alex Ferguson) രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാരഡോണയുടെ കരിയർ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ നിലനിന്നതെന്നും എന്നാൽ മെസ്സി കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇതേ മികവ് തുടർച്ചയായി നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഫെർഗൂസൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മെസ്സിയുടെ ഈ ദീർഘകാലത്തെ സ്ഥിരതയാണ് (Longevity) അദ്ദേഹത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചവനാക്കുന്നതെന്ന് ഫെർഗൂസൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മാരഡോണ vs മെസ്സി: അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ ഒരു താരതമ്യം
|
താരം
|
മത്സരങ്ങൾ
|
ഗോളുകൾ
|
അസിസ്റ്റുകൾ
|
ഡീഗോ മാരഡോണ 🇦🇷
|
84
|
32
|
20
|
ലയണൽ മെസ്സി 🇦🇷
|
187
|
109
ഈ സ്ഥിരതയും ക്ലബ് തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും മെസ്സി നേടിയ അപൂർവ്വ നേട്ടങ്ങളുമാണ് ഫുട്ബോൾ പണ്ഡിറ്റുകളെപ്പോലും മാരഡോണയേക്കാൾ മികച്ചവനായി മെസ്സിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പും കോപ്പ അമേരിക്കയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കിരീടങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തമാക്കിയ മെസ്സിയുടെ കരിയർ ഗ്രാഫ് മറ്റാർക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്തതാണ്.