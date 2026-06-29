ബ്രസീലിനെ ഞെട്ടിച്ച് ജപ്പാൻ; കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലൂടെ വെടിയുതിർത്ത് സാനോ

By  Metro Desk Jun 29, 2026, 23:30 IST
Jappan

ഹൂസ്റ്റൺ: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ ബ്രസീലിനെ ഞെട്ടിച്ച് ജപ്പാന്റെ മിഡ്ഫീൽഡർ കൈഷു സാനോ. ഒന്നിനെതിരെ 82 ശതമാനം പന്തടക്കവുമായി ബ്രസീൽ കളം നിറഞ്ഞുകളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജപ്പാന്റെ അതിവേഗ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിങ് ഗെയിം ലോക ചാമ്പ്യന്മാരുടെ വലകുലുക്കിയത്.

​മത്സരത്തിന്റെ 29-ാം മിനിറ്റിലാണ് നാടകീയമായ ആ ഗോൾ പിറന്നത്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ ബ്രസീൽ താരം ഡാനിലോ വരുത്തിയ വലിയ പിഴവിൽ നിന്ന് പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത സാനോ, കാസെമിറോയെയും മറികടന്ന് ബോക്സിന് വെളിയിൽ നിന്ന് തൊടുത്ത ലോങ് റേഞ്ചർ ബ്രസീലിയൻ ഗോൾകീപ്പർ അലിസണെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയുടെ ഇടത് മൂലയിലേക്ക് തുളച്ചുകയറി. താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ഗോൾ കൂടിയാണിത്.

​മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് മഞ്ഞക്കാർഡ് വാങ്ങി പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്ന സാനോ, തൊട്ടടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ കളിയിലെ ഹീറോയായി മാറുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് ഹൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. പ്രതിരോധക്കോട്ട കെട്ടി ബ്രസീലിന്റെ ആക്രമണങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്തിയ ജപ്പാൻ, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നടത്തിയ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ ബ്രസീൽ ക്യാമ്പിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാഴ്ത്തി.

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