ജോൺ മക്ഗിന്നിന്റെ മാന്ത്രിക ഗോൾ; 36 വർഷത്തിന് ശേഷം ലോകകപ്പിൽ ചരിത്ര വിജയവുമായി സ്കോട്ട്ലൻഡ്
ബോസ്റ്റൺ: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് സി പോരാട്ടത്തിൽ ഹെയ്റ്റിയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് തകർത്ത് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ക്യാപ്റ്റൻ ജോൺ മക്ഗിൻ (John McGinn) നേടിയ ഏക ഗോളാണ് സ്കോട്ടിഷ് പടയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ പുതുജീവൻ നൽകിയത്. 1990-ൽ ഇറ്റലിയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ സ്വീഡനെ 2-1 ന് തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡ് നേടുന്ന ആദ്യ വിജയമാണിത്. കൂടാതെ, 1998-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു സ്കോട്ടിഷ് താരം ലോകകപ്പിൽ ഗോൾ നേടുന്നത്.
മത്സരത്തിന്റെ 27-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു ചരിത്ര നിമിഷം പിറന്നത്. ഡിഫ്ലെക്ഷന്റെ സഹായത്തോടെ മക്ഗിൻ ഉതിർത്ത ഷോട്ട് ഹെയ്റ്റി ഗോൾകീപ്പറെ കീഴടക്കി വലയിൽ ചെന്നുകയറി. കളിയിലുടനീളം ഹെയ്റ്റി മികച്ച പ്രതിരോധം തീർത്തെങ്കിലും സ്കോട്ടിഷ് ഗോൾമുഖം തകർക്കാൻ അവർക്കായില്ല. ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ മൊറോക്കോയും ബ്രസീലും 1-1 ന് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞതോടെ, ഗ്രൂപ്പിൽ 3 പോയിന്റുമായി സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.