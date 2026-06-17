ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആദ്യ ഇലവനിൽ; പത്താം നമ്പർ ജേഴ്സിയിൽ താരം തിളങ്ങും
ഡാളസ്: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ന് ക്രൊയേഷ്യയെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, സൂപ്പർ താരം ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം ആദ്യ ഇലവനിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി. പുതിയ പരിശീലകൻ തോമസ് ടുഷലിന് കീഴിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിൽ പ്രമുഖ പത്താം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞാകും റയൽ മാഡ്രിഡ് മധ്യനിര താരം കളത്തിലിറങ്ങുക.
അതേസമയം, സ്റ്റാർ വിങ്ങർ ബുക്കായോ സാക്കയ്ക്ക് പരിക്കിന്റെ (Achilles tendon) നേരിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാൽ താരം മുഴുവൻ സമയവും കളിച്ചേക്കില്ല എന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹാരി കെയ്ൻ, ഡെക്ലാൻ റൈസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ശക്തമായ നിരയുമായാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആദ്യ മത്സരത്തിന് തയാറെടുക്കുന്നത്. ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് L മത്സരം ഇരുടീമുകൾക്കും ടൂർണമെന്റിൽ നിർണായകമാകും. 2018 ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ തങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ ക്രൊയേഷ്യയോട് പകരം വീട്ടാനുറച്ചാകും ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ന് ബൂട്ട് കെട്ടുക.