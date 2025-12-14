ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട എക്കാലത്തെയും മഹാനായ ഓൾറൗണ്ടർ കപിൽ ദേവ്

കപിൽ ദേവ്

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട എക്കാലത്തെയും മഹാനായ ഓൾറൗണ്ടർമാരിലൊരാളും, 1983-ലെ ലോകകപ്പ് കിരീടം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച ക്യാപ്റ്റനുമായ കപിൽ ദേവ് രാംലാൽ നിഖഞ്ച് അഥവാ കപിൽ ദേവിൻ്റെ (Kapil Dev) ജീവചരിത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:

​ കപിൽ ദേവ്: ഹരിയാന ഹരിക്കെയ്ൻ

യഥാർത്ഥ പേര്
കപിൽ ദേവ് രാംലാൽ നിഖഞ്ച്

ജനനം
1959 ജനുവരി 6

സ്ഥലം
ചണ്ഡീഗഡ്, പഞ്ചാബ് (ഇപ്പോൾ ചണ്ഡീഗഡ് യൂണിയൻ പ്രദേശം)

വിളിപ്പേര്
ഹരിയാന ഹരിക്കെയ്ൻ (Haryana Hurricane)

പ്രധാന നേട്ടം
1983-ൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ നായകൻ

ആദ്യകാല ജീവിതവും കരിയർ ആരംഭവും

​കപിൽ ദേവ് ചണ്ഡീഗഡിൽ ഒരു മരം വ്യാപാരിയായിരുന്ന രാംലാൽ നിഖഞ്ച്, രാജ്കുമാരി ദമ്പതികളുടെ മകനായി ജനിച്ചു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ ക്രിക്കറ്റിനോട് വലിയ താൽപ്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു. രാജ്പുരയിലെ ഡി.എ.വി. കോളേജിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം.

​ഒരു മീഡിയം ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ എന്ന നിലയിലും ആക്രമണകാരിയായ വലംകൈയ്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന നിലയിലുമാണ് കപിൽ ദേവ് പ്രശസ്തനായത്. 1975-ൽ ഹരിയാനയ്ക്ക് വേണ്ടി പഞ്ചാബിനെതിരെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. അതിവേഗം ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് എത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.

​ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ

  1. അരങ്ങേറ്റം (1978): 1978 ഒക്ടോബറിൽ പാകിസ്താനെതിരെ ഫൈസലാബാദിൽ വെച്ച് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. അതേ മാസം തന്നെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലും അദ്ദേഹം കളിച്ചു തുടങ്ങി.
  2. ഓൾറൗണ്ടർ: ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർമാരിലൊരാളായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഫാസ്റ്റ് ബൗളിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബൗളർമാരിൽ ഒരാളാണ് കപിൽ ദേവ്.
  3. പ്രധാന റെക്കോർഡുകൾ:
    • ​ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 400-ൽ അധികം വിക്കറ്റുകളും (434) 5,000-ൽ അധികം റൺസും (5,248) നേടിയ ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം.
    • ​അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 434 ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റുകൾ ഒരു കാലത്ത് ലോക റെക്കോർഡായിരുന്നു.
    • ​ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ ICC റാങ്കിംഗിൽ അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു.

​ 1983 ലോകകപ്പും നായകത്വവും

​കപിൽ ദേവിൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്ന അധ്യായം 1983-ലെ ലോകകപ്പ് വിജയമാണ്. ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഇന്ത്യയെ എഴുതിത്തള്ളിയ ഒരു സമയത്താണ്, കപിൽ ദേവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഫൈനലിൽ ശക്തരായ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കിരീടം നേടിയത്.

  • സിംബാബ്‌വെക്കെതിരെയുള്ള ഇതിഹാസ ഇന്നിംഗ്‌സ്: ടൺബ്രിഡ്ജ് വെൽസിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ, 9/4 എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ഇന്ത്യയെ, കപിൽ ദേവ് തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം പുറത്താകാതെ നേടിയ 175 റൺസ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് (ഈ മത്സരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല).
  • ​ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്തതിൽ ഈ വിജയം നിർണ്ണായകമായി.

​ വിരമിച്ച ശേഷം

  • വിരമിക്കൽ: 1994-ൽ അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു.
  • പരിശീലകൻ: വിരമിച്ച ശേഷം കുറച്ചുകാലം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ പരിശീലകനായും പ്രവർത്തിച്ചു.
  • ബഹുമതികൾ:
    • ​വിസ്ഡൻ ക്രിക്കറ്റ് മാസിക അദ്ദേഹത്തെ 'നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമായി' തിരഞ്ഞെടുത്തു.
    • ​1979-ൽ അർജുന അവാർഡ്
    • ​1982-ൽ പത്മശ്രീ
    • ​1991-ൽ പത്മഭൂഷൺ
    • ഐ.സി.സി. ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം ബഹുമതിയും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.

​കപിൽ ദേവ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയെഴുതിയ, എന്നും പ്രചോദനമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്.

