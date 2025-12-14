ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട എക്കാലത്തെയും മഹാനായ ഓൾറൗണ്ടർ കപിൽ ദേവ്
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട എക്കാലത്തെയും മഹാനായ ഓൾറൗണ്ടർമാരിലൊരാളും, 1983-ലെ ലോകകപ്പ് കിരീടം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച ക്യാപ്റ്റനുമായ കപിൽ ദേവ് രാംലാൽ നിഖഞ്ച് അഥവാ കപിൽ ദേവിൻ്റെ (Kapil Dev) ജീവചരിത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
കപിൽ ദേവ്: ഹരിയാന ഹരിക്കെയ്ൻ
യഥാർത്ഥ പേര്
കപിൽ ദേവ് രാംലാൽ നിഖഞ്ച്
ജനനം
1959 ജനുവരി 6
സ്ഥലം
ചണ്ഡീഗഡ്, പഞ്ചാബ് (ഇപ്പോൾ ചണ്ഡീഗഡ് യൂണിയൻ പ്രദേശം)
വിളിപ്പേര്
ഹരിയാന ഹരിക്കെയ്ൻ (Haryana Hurricane)
പ്രധാന നേട്ടം
1983-ൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ നായകൻ
ആദ്യകാല ജീവിതവും കരിയർ ആരംഭവും
കപിൽ ദേവ് ചണ്ഡീഗഡിൽ ഒരു മരം വ്യാപാരിയായിരുന്ന രാംലാൽ നിഖഞ്ച്, രാജ്കുമാരി ദമ്പതികളുടെ മകനായി ജനിച്ചു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ ക്രിക്കറ്റിനോട് വലിയ താൽപ്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു. രാജ്പുരയിലെ ഡി.എ.വി. കോളേജിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം.
ഒരു മീഡിയം ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ എന്ന നിലയിലും ആക്രമണകാരിയായ വലംകൈയ്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന നിലയിലുമാണ് കപിൽ ദേവ് പ്രശസ്തനായത്. 1975-ൽ ഹരിയാനയ്ക്ക് വേണ്ടി പഞ്ചാബിനെതിരെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. അതിവേഗം ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് എത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ
- അരങ്ങേറ്റം (1978): 1978 ഒക്ടോബറിൽ പാകിസ്താനെതിരെ ഫൈസലാബാദിൽ വെച്ച് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. അതേ മാസം തന്നെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലും അദ്ദേഹം കളിച്ചു തുടങ്ങി.
- ഓൾറൗണ്ടർ: ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർമാരിലൊരാളായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഫാസ്റ്റ് ബൗളിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബൗളർമാരിൽ ഒരാളാണ് കപിൽ ദേവ്.
- പ്രധാന റെക്കോർഡുകൾ:
- ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 400-ൽ അധികം വിക്കറ്റുകളും (434) 5,000-ൽ അധികം റൺസും (5,248) നേടിയ ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം.
- അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 434 ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റുകൾ ഒരു കാലത്ത് ലോക റെക്കോർഡായിരുന്നു.
- ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ ICC റാങ്കിംഗിൽ അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു.
1983 ലോകകപ്പും നായകത്വവും
കപിൽ ദേവിൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്ന അധ്യായം 1983-ലെ ലോകകപ്പ് വിജയമാണ്. ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഇന്ത്യയെ എഴുതിത്തള്ളിയ ഒരു സമയത്താണ്, കപിൽ ദേവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഫൈനലിൽ ശക്തരായ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കിരീടം നേടിയത്.
- സിംബാബ്വെക്കെതിരെയുള്ള ഇതിഹാസ ഇന്നിംഗ്സ്: ടൺബ്രിഡ്ജ് വെൽസിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ, 9/4 എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ഇന്ത്യയെ, കപിൽ ദേവ് തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം പുറത്താകാതെ നേടിയ 175 റൺസ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് (ഈ മത്സരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല).
- ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്തതിൽ ഈ വിജയം നിർണ്ണായകമായി.
വിരമിച്ച ശേഷം
- വിരമിക്കൽ: 1994-ൽ അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു.
- പരിശീലകൻ: വിരമിച്ച ശേഷം കുറച്ചുകാലം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ പരിശീലകനായും പ്രവർത്തിച്ചു.
- ബഹുമതികൾ:
- വിസ്ഡൻ ക്രിക്കറ്റ് മാസിക അദ്ദേഹത്തെ 'നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമായി' തിരഞ്ഞെടുത്തു.
- 1979-ൽ അർജുന അവാർഡ്
- 1982-ൽ പത്മശ്രീ
- 1991-ൽ പത്മഭൂഷൺ
- ഐ.സി.സി. ഹാൾ ഓഫ് ഫെയിം ബഹുമതിയും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.
കപിൽ ദേവ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയെഴുതിയ, എന്നും പ്രചോദനമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്.