ഫുട്ബോള് വിശ്വപോരാട്ടത്തിന് ഇന്ന് കിക്കോഫ്; ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും
ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരുന്ന 23-മത് ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ഇന്ന് (ജൂൺ 11) യുഎസ്, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായി തുടക്കമാവുകയാണ്. കായിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാമാങ്കത്തിനാണ് വടക്കേ അമേരിക്കൻ മണ്ണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഉദ്ഘാടന മത്സരം: മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അസ്റ്റെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സഹ-ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയപ്രകാരം ജൂൺ 12 വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 12:30 AM IST-നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്.
ചരിത്രപരമായ മാറ്റം: ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 48 ടീമുകളാണ് ഇത്തവണ കിരീടത്തിനായി പോരാടുന്നത്. 4 ടീമുകൾ വീതമുള്ള 12 ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് ടീമുകളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മത്സരക്രമം: 39 ദിവസങ്ങളിലായി ആകെ 104 ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച റൗണ്ട് ഓഫ് 32 ഉൾപ്പെടെയുള്ള നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാകും ഫൈനൽ.
കലാശപ്പോരാട്ടം: ജൂലൈ 19-ന് (ഇന്ത്യൻ സമയം ജൂലൈ 20) ന്യൂയോർക്കിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കുക.
തത്സമയ സംപ്രേഷണം: ഇന്ത്യയിൽ സി സ്പോർട്സ് (Unite8 Sports) ചാനലുകളിലും സീ5 (Zee5) ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം കാണാം. കേരളത്തിലെ ആരാധകർക്കായി സീ കേരളം (Zee Keralam) ചാനലിൽ മലയാളം കമന്ററിയും ലഭ്യമാണ്.
ഇത്തവണ ക്യുറസാവോ, കെയ്പ് വെർഡി, ജോർദാൻ, ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ എന്നീ 4 രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കന്നി ലോകകപ്പ് കളിക്കാനിറങ്ങുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ലയണൽ മെസ്സി, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച് തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ അവസാന ലോകകപ്പ് പോരാട്ടമാകും ഇതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ ഖത്തർ ദേശീയ ടീമിലെ മലയാളി സാന്നിധ്യമായ തഹ്സിൻ മുഹമ്മദ് ജംഷീദും ഇത്തവണ ചരിത്രം കുറിക്കാൻ ബൂട്ട് കെട്ടുന്നുണ്ട്.