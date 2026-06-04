കോഹ്ലിക്ക് ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്ക്; അഫ്ഗാൻ പരമ്പരയിൽ ഋതുരാജ് പകരക്കാരനായേക്കും
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. ഐപിഎൽ ഫൈനൽ മത്സരത്തിനിടെ വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് ഏറ്റ ഹാംസ്ട്രിങ് (Hamstring) പരിക്കാണ് ഇന്ത്യൻ നിരയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. പരിക്കിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തനാകാൻ കോഹ്ലിക്ക് ഡോക്ടർമാർ രണ്ട് ആഴ്ചത്തെ വിശ്രമം നിർദ്ദേശിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് പകരം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് മധ്യനിരയിലേക്ക് എത്തിയേക്കും.
ജൂൺ 14-ന് ധർമ്മശാലയിലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള ഏകദിന പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് കോഹ്ലിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്രമം നൽകാനാണ് സെലക്ടർമാരുടെ തീരുമാനം.
രജത് പടിദാറിന് സുവർണ്ണാവസരം
ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് സീനിയർ ടീമിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതോടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവിലേക്ക് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരു (RCB) ക്യാപ്റ്റൻ രജത് പടിദാർ ഇന്ത്യ-എ ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. അടുത്തിടെ സമാപിച്ച ഐപിഎല്ലിൽ ആർസിബിയെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച പടിദാർ മികച്ച ഫോമിലാണ്. ശ്രീലങ്കയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-എ, ശ്രീലങ്ക-എ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ-എ ടീമുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മുക്കോണ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള സ്ക്വാഡിലേക്കാണ് പടിദാറിനെ പരിഗണിക്കുന്നത്.
നായകൻ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ഫിറ്റ്നസ്സും നിലവിൽ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷം ടീം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും.