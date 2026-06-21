കുക്കുറേയല്ലയുടെ തകർപ്പൻ ക്രോസ്സ് വഴിമാറി വലയിലേക്ക്; ലോകകപ്പിൽ സൗദിയെ തകർത്ത് സ്പെയിൻ

By  Metro Desk Jun 21, 2026, 23:31 IST
SP

അറ്റ്ലാന്റ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയെ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് സ്പെയിൻ വൻ വിജയം നേടി. മത്സരത്തിലുടനീളം ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ലാ റോഹയ്ക്ക് വേണ്ടി യുവതാരം ലമീൻ യമാൽ, മിഖേൽ ഒയാർസബാൽ എന്നിവർ ഗോളുകൾ നേടി.

​മത്സരത്തിന്റെ 10-ാം മിനിറ്റിൽ ലമീൻ യമാലിലൂടെയാണ് സ്പെയിൻ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. തുടർന്ന് 21, 24 മിനിറ്റുകളിൽ മിഖേൽ ഒയാർസബാൽ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ സ്പെയിൻ 3-0 ന് മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു.

​രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ (49-ാം മിനിറ്റ്) സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധ താരം മാർക് കുക്കുറേയല്ല നടത്തിയ മികച്ചൊരു മുന്നേറ്റമാണ് നാലാം ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. കുക്കുറേയല്ല തൊടുത്ത പന്ത് സൗദി താരം ഹസ്സൻ അൽതംബക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി സെൽഫ് ഗോളായി മാറുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തിലുടനീളം സൗദി അറേബ്യക്ക് കാര്യമായ അവസരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധ നിര അനുവദിച്ചില്ല.

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