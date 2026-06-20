കുഞ്ഞയ്ക്ക് ഇരട്ട ഗോൾ, വിനീഷ്യസിനും ലക്ഷ്യം പിഴച്ചില്ല; ഹെയ്തിയെ 3-0ന് തകർത്ത് ബ്രസീൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമത്
ഫിലഡൽഫിയ: ഫിഫ 2026 ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് സി മത്സരത്തിൽ ഹെയ്തിക്കെതിരെ ബ്രസീലിന് തകർപ്പൻ ജയം. ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ നേടിയ മൂന്ന് ഗോളുകളുടെ കരുത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത 3-0 എന്ന സ്കോറിനാണ് മഞ്ഞപ്പട വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. മുന്നേറ്റനിര താരം മാറ്റിയൂസ് കുഞ്ഞ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയപ്പോൾ സൂപ്പർ താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ബ്രസീലിന്റെ മൂന്നാം ഗോൾ സ്വന്തമാക്കി.
മത്സരത്തിന്റെ 23, 36 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു മാറ്റിയൂസ് കുഞ്ഞ ഹെയ്തിയുടെ പ്രതിരോധം തകർത്ത് വലകുലുക്കിയത്. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് (45+3') വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ബ്രസീൽ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഗോളുകളുടെ വ്യക്തമായ ലീഡ് ഉറപ്പിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ ഹെയ്തി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അലിസൺ ബെക്കറുടെ മികച്ച സേവുകൾ ബ്രസീലിന് ക്ലീൻ ഷീറ്റ് സമ്മാനിച്ചു.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മൊറോക്കോയുമായി സമനില വഴങ്ങിയിരുന്ന ബ്രസീൽ, ഈ വമ്പൻ വിജയത്തോടെ മികച്ച ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. രണ്ട് മത്സരങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ട ഹെയ്തി ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്ന ആദ്യ ടീമായി മാറി. ജൂൺ 25-ന് നടക്കുന്ന അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ബ്രസീൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ നേരിടും.