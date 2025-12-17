ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ മാന്ത്രികൻ ലയണൽ മെസ്സി
1. ആദ്യകാല ജീവിതം
1987 ജൂൺ 24-ന് അർജന്റീനയിലെ റൊസാരിയോയിലാണ് ലയണൽ ആൻഡ്രേസ് മെസ്സി ജനിച്ചത്. ഒരു സ്റ്റീൽ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളിയായ ജോർജ് മെസ്സിയുടെയും ക്ലീനിംഗ് ജോലിക്കാരിയായ സെലിയ കുച്ചിറ്റിനിയുടെയും നാല് മക്കളിൽ മൂന്നാമനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അഞ്ചാം വയസ്സിൽ അച്ഛൻ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്ന 'ഗ്രാൻഡോളി' എന്ന പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബിലൂടെയാണ് മെസ്സി പന്തുതട്ടി തുടങ്ങിയത്.
2. വെല്ലുവിളികൾ
പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ മെസ്സിയുടെ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലായി. ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി (GHD) എന്ന രോഗം അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചു. ഇതിനുള്ള ചികിത്സ വളരെ ചിലവേറിയതായിരുന്നു. മെസ്സിയുടെ പ്രതിഭ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബായ ബാഴ്സലോണ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സാ ചിലവ് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായി. ഇതേത്തുടർന്ന് മെസ്സി സ്പെയിനിലേക്ക് കുടിയേറി.
3. ബാഴ്സലോണയിലെ സുവർണ്ണകാലം
ബാഴ്സലോണയുടെ 'ലാ മാസിയ' എന്ന അക്കാദമിയിലൂടെ വളർന്ന മെസ്സി, 2004-ൽ പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ക്ലബ്ബിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. തുടർന്നുള്ള 17 വർഷങ്ങൾ ബാഴ്സലോണയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കാലഘട്ടമായിരുന്നു.
- 10 ലാ ലിഗ കിരീടങ്ങൾ.
- 4 ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങൾ.
- ക്ലബ്ബിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരം എന്നീ നേട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി.
4. അർജന്റീനയും ലോകകപ്പും
ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം കിരീടങ്ങൾ നേടാനായില്ല എന്ന വിമർശനം മെസ്സിക്ക് കരിയറിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ പോരായ്മകൾ അദ്ദേഹം നികത്തി:
- 2021 കോപ്പ അമേരിക്ക: അർജന്റീനയെ ജേതാക്കളാക്കി.
- 2022 ഫിഫ ലോകകപ്പ്: ഖത്തറിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതോടെ മെസ്സിയുടെ കരിയർ പൂർണ്ണമായി.
- 2024 കോപ്പ അമേരിക്ക: വീണ്ടും അർജന്റീനയെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.
5. പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ
- ബാലൺ ദി ഓർ (Ballon d'Or): ലോകത്തിലെ മികച്ച താരത്തിനുള്ള ഈ പുരസ്കാരം 8 തവണ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ) മെസ്സി നേടിയിട്ടുണ്ട്.
- യൂറോപ്യൻ ഗോൾഡൻ ഷൂ: 6 തവണ.
- കരിയറിൽ 800-ലധികം ഗോളുകളും 350-ലധികം അസിസ്റ്റുകളും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
6. വ്യക്തിജീവിതം
തന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തായ അന്റോണല്ല റൊക്കൂസോയാണ് മെസ്സിയുടെ ഭാര്യ. തിയാഗോ, മാറ്റിയോ, സിറോ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ആൺമക്കളാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. 2021-ൽ ബാഴ്സലോണ വിട്ട അദ്ദേഹം പി.എസ്.ജി (PSG) ക്ലബ്ബിലേക്ക് മാറുകയും നിലവിൽ അമേരിക്കൻ ക്ലബ്ബായ ഇന്റർ മയാമിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.