മാക് അലിസ്റ്ററുടെ തകർപ്പൻ ഹെഡ്ഡർ; സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെ അർജന്റീന മുന്നിൽ
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെ അർജന്റീനയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം. മത്സരത്തിന്റെ പത്താം മിനിറ്റിൽ മിഡ്ഫീൽഡർ അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്റർ നേടിയ മനോഹരമായ ഒരു ഹെഡ്ഡർ ഗോളിലൂടെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി.
നായകൻ ലയണൽ മെസ്സി എടുത്ത കൃത്യതയാർന്ന കോർണർ കിക്ക് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗ്ലാൻസിംഗ് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ മാക് അലിസ്റ്റർ സ്വിസ് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ അസിസ്റ്റോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ 10 അസിസ്റ്റുകൾ തികയ്ക്കുന്ന അപൂർവ്വ നേട്ടത്തിലും മെസ്സി പങ്കാളിയായി. കാൻസാസ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ അർജന്റീന ഒരു ഗോളിന്റെ ലീഡ് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾ സെമി ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടും.
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെ അർജന്റീനയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം. മത്സരത്തിന്റെ പത്താം മിനിറ്റിൽ മിഡ്ഫീൽഡർ അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്റർ നേടിയ മനോഹരമായ ഒരു ഹെഡ്ഡർ ഗോളിലൂടെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി.
നായകൻ ലയണൽ മെസ്സി എടുത്ത കൃത്യതയാർന്ന കോർണർ കിക്ക് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗ്ലാൻസിംഗ് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ മാക് അലിസ്റ്റർ സ്വിസ് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ അസിസ്റ്റോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ 10 അസിസ്റ്റുകൾ തികയ്ക്കുന്ന അപൂർവ്വ നേട്ടത്തിലും മെസ്സി പങ്കാളിയായി. കാൻസാസ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ അർജന്റീന ഒരു ഗോളിന്റെ ലീഡ് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയികൾ സെമി ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടും.