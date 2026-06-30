മാർട്ടിനെല്ലി മാജിക്; ജപ്പാനെ തകർത്ത് ബ്രസീലിന്റെ ഐതിഹാസിക തിരിച്ചുവരവ്
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ ആവേശകരമായ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) പോരാട്ടത്തിൽ ജപ്പാനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ബ്രസീൽ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറി. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു രണ്ടാം പകുതിയിൽ കാനറികളുടെ അവിസ്മരണീയമായ തിരിച്ചുവരവ്. മത്സരത്തിന്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (90+6') ഗബ്രിയേൽ മാർട്ടിനെല്ലി നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളാണ് ബ്രസീലിന് നാടകീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ജപ്പാനായിരുന്നു ആധിപത്യം പുലർത്തിയത്. 29-ാം മിനിറ്റിൽ കൈഷു സാനോയിലൂടെ ഏഷ്യൻ കരുത്തരായ ജപ്പാൻ ലീഡ് നേടി ബ്രസീലിനെ ഞെട്ടിച്ചു. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഈ ലീഡ് നിലനിർത്താനും അവർക്കായി.
തുടർന്ന് രണ്ടാം പകുതിയിൽ ശക്തമായ ആക്രമണവുമായി ബ്രസീൽ കളം നിറഞ്ഞു. 56-ാം മിനിറ്റിൽ സീനിയർ താരം കാസെമിറോയിലൂടെ ബ്രസീൽ സമനില പിടിച്ചു. മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കെയാണ് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ആഴ്സണൽ താരം ഗബ്രിയേൽ മാർട്ടിനെല്ലി രക്ഷകനായെത്തിയത്. ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ വലകുലുക്കി താരം ബ്രസീലിന് ക്വാർട്ടർ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കി. ഈ തോൽവിയോടെ ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലെ ജപ്പാന്റെ നിർഭാഗ്യങ്ങൾ വീണ്ടും തുടരുകയാണ്.