റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്താൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇനി ഒരു ഗോൾ കൂടി; ഇറാഖിനെ തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് നോക്കൗട്ടിൽ

By  Metro Desk Jun 23, 2026, 07:43 IST
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ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ശക്തരായ ഫ്രാൻസിന് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയം. കടുത്ത ഇടിമിന്നലും മഴയും കാരണം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം തടസ്സപ്പെട്ട്, മൊത്തം നാല് മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുനിന്ന നാടകീയമായ മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ഫ്രാൻസ് ഇറാഖിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഫ്രഞ്ച് ക്യാപ്റ്റൻ കിലിയൻ എംബാപ്പെ മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ തിളങ്ങി.

​ഈ ഗോളുകളോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ലിയോണൽ മെസ്സിയുടെ റെക്കോർഡിന് തൊട്ടരികിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എംബാപ്പെ. നിലവിൽ 16 ലോകകപ്പ് ഗോളുകളുള്ള എംബാപ്പെ ജർമ്മനിയുടെ ഇതിഹാസ താരം മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയ്ക്കൊപ്പമെത്തി. ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോൾ നേടി തന്റെ ആകെ ലോകകപ്പ് ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 18 ആക്കി ഉയർത്തിയ അർജന്റീനൻ നായകൻ ലിയോണൽ മെസ്സിയേക്കാൾ വെറും രണ്ട് ഗോളുകൾ മാത്രം പിന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ എംബാപ്പെ. കൂടാതെ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടത്തിലും മെസ്സിക്ക് തൊട്ടുപിന്നിൽ (4 ഗോളുകൾ) എംബാപ്പെയുണ്ട്.

​മത്സരത്തിന്റെ 14-ാം മിനിറ്റിൽ മൈക്കൽ ഒലീസെയുടെ പാസിൽ നിന്നും എംബാപ്പെ ഫ്രാൻസിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. എന്നാൽ ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഫിലാഡൽഫിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കടുത്ത ഇടിമിന്നലും കൊടുങ്കാറ്റും ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് മത്സരം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ റഫറി നിർബന്ധിതനായി. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റിലധികം നീണ്ട അപ്രതീക്ഷിത ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കളി പുനരാരംഭിച്ചത്.

​രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി പുനരാരംഭിച്ചതോടെ ഫ്രാൻസ് വീണ്ടും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. 54-ാം മിനിറ്റിൽ ഇറാഖ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് എംബാപ്പെ തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും ടീമിന്റെ രണ്ടാം ഗോളും സ്വന്തമാക്കി. തുടർന്ന് 66-ാം മിനിറ്റിൽ ഉസ്മാൻ ഡെംബെലെയും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ഫ്രാൻസ് 3-0 ന്റെ ആധികാരിക വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഈ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് I-ൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസ് നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തോൽവി വഴങ്ങിയെങ്കിലും മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള നേരിയ സാധ്യത ഇറാഖിന് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്.

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