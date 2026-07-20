ചരിത്രം കുറിച്ച് എംബാപ്പെ; അമേരിക്കൻ ലോകകപ്പിൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ഫ്രഞ്ച് നായകന്
ന്യൂയോർക്ക്: അമേരിക്ക, മെക്സിക്കോ, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെക്ക് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം തകർപ്പൻ ഫോം തുടർന്ന എംബാപ്പെ 10 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. 8 ഗോളുകൾ നേടിയ അർജന്റീനൻ ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സിയെ പിന്നിലാക്കിയാണ് ഫ്രഞ്ച് നായകൻ ഒന്നാമതെത്തിയത്.
ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് എംബാപ്പെയെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത്. ഫൈനലിൽ സ്പെയിനെതിരെ അർജന്റീന 1-0 ന് പരാജയപ്പെട്ട മത്സരത്തിൽ മെസ്സിക്ക് ഗോൾ നേടാനാകാതെ വന്നതോടെ എംബാപ്പെയുടെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേട്ടം ഉറപ്പാവുകയായിരുന്നു.
തകർന്നത് നിരവധി റെക്കോർഡുകൾ!
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണ: 2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് പിന്നാലെ 2026 ലും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് സ്വന്തമാക്കിയതോടെ, ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ ഈ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് എംബാപ്പെ സ്വന്തം പേരിലാക്കി.
ചരിത്രത്തിലെ മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ: ലോകകപ്പുകളിൽ നിന്നായി ആകെ 22 ഗോളുകൾ തികച്ച എംബാപ്പെ, ലയണൽ മെസ്സിയുടെ (21 ഗോളുകൾ) റെക്കോർഡ് തകർത്തു. വെറും 22 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് താരം ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്.
അരനൂറ്റാണ്ടിന്റെ കാത്തിരിപ്പ്: 1970-ൽ ജർമ്മനിയുടെ ഗെർഡ് മുള്ളർക്ക് ശേഷം ഒരു ലോകകപ്പ് പതിപ്പിൽ 10 ഗോളുകൾ തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ താരമായി എംബാപ്പെ മാറി.
ടൂർണമെന്റിൽ 10 ഗോളുകൾക്ക് പുറമെ 4 അസിസ്റ്റുകളും താരം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാൻസ് കിരീട ഫൈനലിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിലും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യക്തിഗത പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നുമായാണ് എംബാപ്പെ മടങ്ങുന്നത്.