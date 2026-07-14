ചരിത്രനേട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ട് എംബാപ്പെയുടെ ഫ്രാൻസ്; ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ സ്പെയിൻ 'അർമാഡ'യുമായി പോരാട്ടം
ഡാളസ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശകരമായ ഒന്നാം സെമിഫൈനലിൽ യൂറോപ്യൻ കരുത്തന്മാരായ ഫ്രാൻസും സ്പെയിനും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ടെക്സാസിലെ ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും കലാശപ്പോരിനുള്ള ടിക്കറ്റിനായാണ് നേർക്കുനേർ വരുന്നത്.
തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ എന്ന അപൂർവ്വ ചരിത്രനേട്ടമാണ് കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'ലെ ബ്ലൂസ്' ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഇതുവരെ 8 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള എംബാപ്പെ തന്നെയാണ് ഫ്രഞ്ച് പടയുടെ പ്രധാന ആയുധം. ഒസ്മാനെ ഡെംബെലെ, ബാർകോള എന്നിവരടങ്ങുന്ന കരുത്തുറ്റ ആക്രമണ നിരയും ടൂർണമെന്റിൽ ഇതുവരെ രണ്ട് ഗോളുകൾ മാത്രം വഴങ്ങിയ മികച്ച പ്രതിരോധവുമാണ് ഫ്രാൻസിനുള്ളത്.
മറുവശത്ത് യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ മികച്ച ഫോമിലാണ്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ റോഡ്രി, പെദ്രി, ഓൽമോ എന്നിവരുടെ പന്തടക്കവും ലമീൻ യമാൽ, നിക്കോ വില്യംസ് തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങളുടെ വേഗതയുമാണ് സ്പാനിഷ് പടയുടെ കരുത്ത്. ബെൽജിയം, പോർച്ചുഗൽ തുടങ്ങിയ വമ്പന്മാരെ വീഴ്ത്തിയാണ് സ്പെയിൻ സെമിഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.
ഇന്ത്യൻ സമയപ്രകാരം ജൂലൈ 15 ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 12:30-നാണ് (IST) ഈ മഹാപോരാട്ടം തത്സമയം ആരംഭിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഏറ്റുമുട്ടലാണിത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ മത്സരത്തിനുണ്ട്.
മത്സരവിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ (Match Details):
ഡാളസ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശകരമായ ഒന്നാം സെമിഫൈനലിൽ യൂറോപ്യൻ കരുത്തന്മാരായ ഫ്രാൻസും സ്പെയിനും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ടെക്സാസിലെ ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും കലാശപ്പോരിനുള്ള ടിക്കറ്റിനായാണ് നേർക്കുനേർ വരുന്നത്.
തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ എന്ന അപൂർവ്വ ചരിത്രനേട്ടമാണ് കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'ലെ ബ്ലൂസ്' ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഇതുവരെ 8 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള എംബാപ്പെ തന്നെയാണ് ഫ്രഞ്ച് പടയുടെ പ്രധാന ആയുധം. ഒസ്മാനെ ഡെംബെലെ, ബാർകോള എന്നിവരടങ്ങുന്ന കരുത്തുറ്റ ആക്രമണ നിരയും ടൂർണമെന്റിൽ ഇതുവരെ രണ്ട് ഗോളുകൾ മാത്രം വഴങ്ങിയ മികച്ച പ്രതിരോധവുമാണ് ഫ്രാൻസിനുള്ളത്.
മറുവശത്ത് യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ മികച്ച ഫോമിലാണ്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ റോഡ്രി, പെദ്രി, ഓൽമോ എന്നിവരുടെ പന്തടക്കവും ലമീൻ യമാൽ, നിക്കോ വില്യംസ് തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങളുടെ വേഗതയുമാണ് സ്പാനിഷ് പടയുടെ കരുത്ത്. ബെൽജിയം, പോർച്ചുഗൽ തുടങ്ങിയ വമ്പന്മാരെ വീഴ്ത്തിയാണ് സ്പെയിൻ സെമിഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.
ഇന്ത്യൻ സമയപ്രകാരം ജൂലൈ 15 ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 12:30-നാണ് (IST) ഈ മഹാപോരാട്ടം തത്സമയം ആരംഭിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഏറ്റുമുട്ടലാണിത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ മത്സരത്തിനുണ്ട്.
മത്സരവിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ (Match Details):
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മത്സരം (Match)
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തീയതിയും സമയവും (Date & Time - IST)
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വേദി (Venue)
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ഫ്രാൻസ് 🇫🇷 vs സ്പെയിൻ 🇪🇸
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ജൂലൈ 15, പുലർച്ചെ 12:30 AM
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ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയം, ടെക്സാസ്