എംബാപ്പെയുടെ മാന്ത്രിക ഗോൾ; മൊറോക്കോയെ തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ
ബോസ്റ്റൺ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ ആവേശകരമായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ മൊറോക്കോയുടെ കടുത്ത പ്രതിരോധം തകർത്ത് ഫ്രാൻസ് സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ബോസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ഫ്രഞ്ച് പട വിജയം പിടിച്ചടക്കിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ കിലിയൻ എംബാപ്പെ, ഉസ്മാൻ ഡെംബെലെ എന്നിവരാണ് ഫ്രാൻസിനായി ഗോളുകൾ നേടിയത്.
ആദ്യ പകുതിയിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി എംബാപ്പെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, രണ്ടാം പകുതിയിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ ഫ്രാൻസ് തിരിച്ചുവന്നു. മത്സരത്തിന്റെ 60-ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിന് തൊട്ടുപുറത്തുനിന്നും എംബാപ്പെ ഉതിർത്ത മനോഹരമായ ഒരു കേളിംഗ് ഷോട്ട് മൊറോക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ യാസിൻ ബോണോയെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയിൽ പതിച്ചു.
ആദ്യ ഗോളിന്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും മൊറോക്കോ മുക്തമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഫ്രാൻസ് അടുത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു. 66-ാം മിനിറ്റിൽ എംബാപ്പെയുടെ മികച്ചൊരു അസിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഉസ്മാൻ ഡെംബെലെ ഫ്രാൻസിന്റെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഈ വിജയത്തോടെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയാണ് ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പിന്റെ സെമിഫൈനലിൽ യോഗ്യത നേടുന്നത്. സെമിയിൽ സ്പെയിൻ - ബെൽജിയം മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ ഫ്രാൻസ് നേരിടും.