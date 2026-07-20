സ്പാനിഷ് കോട്ടയിൽ തകർന്ന് മെസിയും സംഘവും; അർജന്റീനയുടെ തോൽവിക്ക് പിന്നിലെ നാല് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ

By  Metro Desk Jul 20, 2026, 10:46 IST
മെസ്സി

ന്യൂജേഴ്സിയിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശം നിറഞ്ഞ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയെ വീഴ്ത്തി സ്പെയിൻ ലോകകിരീടം ചൂടിയിരിക്കുകയാണ്. 120 മിനിറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് സ്പെയിന്റെ വിജയം. മെസിക്കും സംഘത്തിനും എവിടെയാണ് പിഴച്ചത്? തോൽവി ഉറപ്പാക്കിയ ആ നാല് കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

​1. പന്തടക്കത്തിലെ സ്പാനിഷ് ആധിപത്യം 

​മത്സരത്തിലുടനീളം പന്ത് കൈവശം വെക്കുന്നതിൽ സ്പെയിൻ പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തി. 68 ശതമാനം ബോൾ പൊസെഷനുമായാണ് സ്പെയിൻ കളം നിറഞ്ഞത്. ഇതോടെ അർജന്റീന താരങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം താളത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

​2. പാസിംഗിലെ കൃത്യതയും മധ്യനിരയുടെ കരുത്തും 

​മധ്യനിരയിൽ സ്പെയിൻ തീർത്ത പാസിംഗ് വിസ്മയം അർജന്റീനയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കാഴ്ചക്കാരാക്കി. 89 ശതമാനം കൃത്യതയോടെ 803 പാസുകളാണ് സ്പെയിൻ കൈമാറിയത്. എന്നാൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് വെറും 445 പാസുകൾ മാത്രമേ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ.

​3. ആക്രമണങ്ങളെ തകർത്ത സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധം 

​ലിയോണൽ മെസി, എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളടങ്ങുന്ന അർജന്റീനയുടെ ആക്രമണ നിരയെ സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധം അപ്പാടെ പൂട്ടിയിട്ടു. അർജന്റീനയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഗോൾ അവസരം പോലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അച്ചടക്കമുള്ള പ്രതിരോധമാണ് സ്പെയിൻ കാഴ്ച്ചവെച്ചത്.

​4. നിരന്തരമായ സ്പാനിഷ് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകൾ 

​മത്സരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും അർജന്റീനയ്ക്ക് സ്പാനിഷ് മുന്നേറ്റങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വന്നു. മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരെ വെറും കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലേക്ക് മാത്രമായി സ്പെയിൻ ചുരുക്കി. ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിന്റെ മികച്ച സേവുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അർജന്റീനയുടെ തോൽവിയുടെ ആഘാതം ഇതിലും വലുതാകുമായിരുന്നു. 

Tags

Share this story

Featured

You may like