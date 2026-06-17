റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് മെസ്സി പ്രയാണം തുടരുന്നു; റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഒപ്പമെത്തി: ഇനി ലക്ഷ്യം ക്ലോസെയുടെ ലോക റെക്കോർഡ്

By  Metro Desk Jun 17, 2026, 08:01 IST
Messi

ക്ലാസിക് പോരാട്ടത്തിൽ ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി (Brace) തിളങ്ങി ലിയോണൽ മെസ്സി വീണ്ടും ചരിത്രം കുറിച്ചു. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ബ്രസീലിയൻ ഇതിഹാസം റൊണാൾഡോ നസാരിയോയുടെ (R9) റെക്കോർഡിനൊപ്പമാണ് അർജന്റീനൻ നായകൻ ഇപ്പോൾ എത്തിനിൽക്കുന്നത്.

​ഈ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ ജർമ്മനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയുടെ (16 ഗോളുകൾ) സർവകാല റെക്കോർഡിലേക്ക് മെസ്സി കൂടുതൽ അടുക്കുകയും ചെയ്തു. അഞ്ച് ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന അപൂർവ്വ നേട്ടത്തിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കൊപ്പവും മെസ്സി സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​തന്റെ ആറാം ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന ഈ 38-കാരൻ, പരിക്കിന്റെ ആശങ്കകളെല്ലാം കാറ്റിൽപ്പറത്തിയാണ് അർജന്റീനയ്ക്കായി വീണ്ടും ഗോൾ വേട്ട തുടരുന്നത്. ഇതേ ടൂർണമെന്റിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പെയും ക്ലോസെയുടെ റെക്കോർഡ് തകർക്കാൻ മെസ്സിക്കൊപ്പം ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ട്. എന്നാൽ, തന്റെ റെക്കോർഡ് ലിയോണൽ മെസ്സി തകർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ജർമ്മൻ ഇതിഹാസം മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

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