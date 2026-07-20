മെസിക്ക് ഗോൾഡൻ ബോളില്ല; ലോകകപ്പിലെ മികച്ച താരമായി സ്പാനിഷ് ക്യാപ്റ്റൻ റോഡ്രി
ന്യൂയോർക്ക്: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനുള്ള സുവർണ്ണ പുരസ്കാരം (adidas Golden Ball) സ്പെയിൻ നായകൻ റോഡ്രിക്ക്. ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയെ വീഴ്ത്തി സ്പെയിൻ കിരീടം ചൂടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മൂന്നാം ഗോൾഡൻ ബോൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ അർജന്റീന ക്യാപ്റ്റൻ ലിയോണൽ മെസിക്ക് ഇത്തവണ സിൽവർ ബോൾ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.
ടൂർണമെന്റിലുടനീളം സ്പെയിന്റെ മധ്യനിരയിൽ കാവലാളായും കളിമെനയുന്നവനായും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തതാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി താരം കൂടിയായ റോഡ്രിയെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത്. ടൂർണമെന്റിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പെയാണ് ബ്രോൺസ് ബോൾ സ്വന്തമാക്കിയത്. 10 ഗോളുകളോടെ എംബാപ്പെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പുരസ്കാരവും നേടി.
ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിനൊപ്പം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗും ബാലൺ ഡി ഓറും നേടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ മാത്രം താരമെന്ന റെക്കോർഡും റോഡ്രി ഇതോടെ സ്വന്തമാക്കി.
2026 ലോകകപ്പിലെ മറ്റ് പ്രധാന പുരസ്കാരങ്ങൾ:
ഗോൾഡൻ ബോൾ (മികച്ച താരം): റോഡ്രി (സ്പെയിൻ) 🇪🇸
സിൽവർ ബോൾ: ലിയോണൽ മെസി (അർജന്റീന) 🇦🇷
ബ്രോൺസ് ബോൾ: കിലിയൻ എംബാപ്പെ (ഫ്രാൻസ്) 🇫🇷
ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് (കൂടുതൽ ഗോൾ): കിലിയൻ എംബാപ്പെ (10 ഗോളുകൾ)
ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗ (മികച്ച ഗോൾകീപ്പർ): ഉനായ് സിമോൺ (സ്പെയിൻ - 7 ക്ലീൻ ഷീറ്റുകൾ) 🇪🇸
മികച്ച യുവതാരം: പൗ കുബാർസി (സ്പെയിൻ) 🇪🇸