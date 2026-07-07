മെസ്സിക്ക് പെനാൽറ്റി പിഴച്ചു; അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ ഈജിപ്തിന് തുടക്കത്തിലേ ലീഡ്
Jul 7, 2026, 22:25 IST
അറ്റ്ലാന്റ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 പ്രീക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ ഈജിപ്തിന് അട്ടിമറി ലീഡ്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ മറുപടിയില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് ഈജിപ്ത് മുന്നിലാണ്.
മത്സരത്തിന്റെ 14-ാം മിനിറ്റിൽ ഡിഫെൻഡർ യാസർ ഇബ്രാഹിമാണ് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഈജിപ്തിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ 20-ാം മിനിറ്റിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സിക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാനായില്ല. മെസ്സിയുടെ കിക്ക് ഇടത്തോട്ട് ഡൈവ് ചെയ്ത് മികച്ചൊരു സേവിലൂടെ ഈജിപ്ത് ഗോൾകീപ്പർ മുസ്തഫ ഷൊബീർ തട്ടിയകറ്റുകയായിരുന്നു. ഈ ലോകകപ്പിൽ മെസ്സി പാഴാക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പെനാൽറ്റിയാണിത്. ഗോൾ മടക്കാനായി അർജന്റീന നിരന്തരമായ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രതിരോധവും ഗോൾകീപ്പറും കോട്ടപോലെ ഉറച്ചുനിന്നു.