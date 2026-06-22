ചരിത്രത്തിന്റെ നെറുകയിലേറാൻ മെസി; ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് 3 വമ്പൻ റെക്കോർഡുകൾ
ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ രണ്ടാം പോരാട്ടത്തിൽ അർജന്റീന ഇന്ന് ഓസ്ട്രിയയെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഡാലസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു 'മെസി മാജിക്കിനായി' ആണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അൽജീരിയയെ 3-0 ന് തകർത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന അർജന്റീന ജേഴ്സിയിൽ, നായകൻ ലിയോണൽ മെസിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്ന് റെക്കോർഡുകളാണ്.
38-കാരനായ മെസി തന്റെ 200-ാം മത്സരത്തിൽ കരിയറിലെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഹാട്രിക് നേടി മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെയുള്ള ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ മെസിക്ക് തകർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രധാന റെക്കോർഡുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ
നിലവിൽ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരങ്ങളിൽ ജർമ്മനിയുടെ ഇതിഹാസ താരം മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയ്ക്കൊപ്പം (16 ഗോളുകൾ) ഒന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിടുകയാണ് മെസി. ഇന്ന് ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെ ഒരു ഗോൾ കൂടി നേടാനായാൽ ക്ലോസെയെ മറികടന്ന് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായി മെസി മാറും.
2. ലോകകപ്പ് വിജയങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച താരമെന്ന റെക്കോർഡും മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയുടെ (17 വിജയങ്ങൾ) പേരിലാണ്. ഇന്ന് ഓസ്ട്രിയക്കെതിരെ അർജന്റീന വിജയം നേടിയാൽ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡിൽ ക്ലോസെയ്ക്കൊപ്പമെത്താൻ മെസിക്ക് സാധിക്കും.
3. തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങളിലെ ഗോൾ വേട്ട
നിലവിൽ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോളടിച്ചിട്ടുള്ള മെസിക്ക് ഇന്ന് ഓസ്ട്രിയൻ വലയിലും പന്തെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാം. തുടർച്ചയായി 6 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ നേടിയ ഫ്രാൻസിന്റെ ജസ്റ്റ് ഫോണ്ടെയ്ൻ, ബ്രസീലിന്റെ ജെയർസീഞ്ഞോ എന്നിവരുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച റെക്കോർഡിനൊപ്പമാണ് മെസി എത്തുക.
അധിക റെക്കോർഡ്: ഇന്ന് പെനാൽറ്റി ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ഗോളാണ് മെസി നേടുന്നതെങ്കിൽ, ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും മെസ്സിയുടെ പേരിലാകും. നിലവിൽ അഞ്ച് ലോങ് റേഞ്ച് ഗോളുകളാണ് മെസിയുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്.