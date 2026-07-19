മെസ്സി Vs യമാൽ; ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ന് അർജന്റീന - സ്പെയിൻ മഹാപോരാട്ടം: കാൽപന്തുകളിയിലെ സുവർണ്ണ തലമുറകളുടെ നേർക്കുനേർ യുദ്ധം

By  Metro Desk Jul 19, 2026, 14:23 IST
SP

ന്യൂയോർക്ക്: ഫുട്ബോൾ ലോകം കാത്തിരുന്ന ആ മഹാദിനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ ഇന്ന് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന യൂറോപ്യൻ രാജാക്കന്മാരായ സ്പെയിനെ നേരിടും. ഇന്ത്യൻ സമയം നാളെ പുലർച്ചെ (ജൂലൈ 20) ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ മെറ്റ്‌ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ കിരീടപ്പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്.

​ഈ ഫൈനൽ മത്സരത്തെ കേവലം രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിനപ്പുറം, ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജനറേഷൻ ക്ലാഷ് (Generational Clash) ആയിട്ടാണ് ലോകം വിലയിരുത്തുന്നത്. ഒരു വശത്ത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ലയണൽ മെസ്സിയും, മറുവശത്ത് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ പുതിയ വിസ്മയമായ 19-കാരൻ ലാമിൻ യമാലും അണിനിരക്കുന്നു.

അപൂർവ്വമായ ആ പഴയ ചിത്രം യഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു!

​2007-ൽ ബാഴ്സലോണയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ചാരിറ്റി ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിൽ 20 വയസ്സുകാരനായ മെസ്സി, അന്ന് വെറും 5 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ലാമിൻ യമാൽ എന്ന കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരുന്നു. 19 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ആ കുഞ്ഞ് വളർന്ന് മെസ്സിക്കെതിരെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു എന്ന അപൂർവ്വതയിലാണ് കായിക ലോകം. "ഇത് ശരിക്കും ഭ്രാന്തമായ ഒരു യാദൃശ്ചികതയാണ്" എന്നാണ് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ലയണൽ മെസ്സി പ്രതികരിച്ചത്.

ടീമുകളുടെ കരുത്ത്

 അർജന്റീന: സെമി ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 2-1 ന് തകർത്താണ് അർജന്റീന ഫൈനലിൽ എത്തിയത്. ലയണൽ മെസ്സിയുടെ തകർപ്പൻ ഫോമും ടീമിന്റെ ഒത്തിണക്കവുമാണ് നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരുടെ കരുത്ത്. മെസ്സിക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിക്കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ടീം.

 സ്പെയിൻ: സെമിയിൽ ഫ്രാൻസിനെ 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ലാ റോജ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. ലാമിൻ യമാൽ, റോഡ്രി, ഓയർസബാൽ എന്നിവരുടെ കരുത്തിൽ 2010 ന് ശേഷമുള്ള തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് കിരീടമാണ് സ്പെയിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

മത്സര സമയം: ജൂലൈ 20, പുലർച്ചെ 12:30 IST (ഇന്ത്യൻ സമയം)

വേദി: മെറ്റ്‌ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയം, ന്യൂയോർക്ക്/ന്യൂജേഴ്‌സി

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