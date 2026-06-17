റൊണാൾഡോയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം മെസ്സി; ക്ലോസെയുടെ സർവകാല വേൾഡ് കപ്പ് റെക്കോർഡിലേക്ക് ഇനി ഒരു ചുവടുമാത്രം

By  Metro Desk Jun 17, 2026, 08:14 IST
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കിംഗ്സ്റ്റൺ: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ അൾജീരിയക്കെതിരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ ഇരട്ട ഗോളുകൾ (Brace) നേടി അർജന്റീനൻ ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സി പുതിയ ചരിത്രത്തിലേക്ക്. ഈ മത്സരത്തിലെ ഗോളുകളോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആകെ 15 ഗോളുകൾ തികച്ച മെസ്സി, ബ്രസീലിയൻ ഇതിഹാസ താരം റൊണാൾഡോ നസാരിയോയുടെ (R9) റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തി.

​നിലവിൽ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ ജർമ്മനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസെയുടെ (16 ഗോളുകൾ) റെക്കോർഡ് തകർക്കാൻ മെസ്സിക്ക് ഇനി വെറും രണ്ട് ഗോളുകൾ കൂടി മതി. 15 ഗോളുകളോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ മെസ്സി.

​തന്റെ ആറാമത്തെ ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന ഈ 38-കാരൻ, അഞ്ചു വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ താരം എന്ന റെക്കോർഡും ഈ ടൂർണമെന്റിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലവിലെ ഫോം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഈ 2026 ലോകകപ്പിൽ തന്നെ ക്ലോസെയുടെ 16 ഗോളുകൾ എന്ന നാഴികക്കല്ല് മെസ്സി മറികടക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരും ഫുട്ബോൾ ലോകവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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