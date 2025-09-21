മെസ്സിയുടെ മിന്നും പ്രകടനം: ഇരട്ട ഗോളുകളും ഒരു അസിസ്റ്റുമായി മെസ്സി കളംനിറഞ്ഞു
ഫോർട്ട് ലോഡർഡേൽ: മേജർ ലീഗ് സോക്കറിൽ (എംഎൽഎസ്) ഇന്റർ മയാമിക്ക് തകർപ്പൻ വിജയം സമ്മാനിച്ച് സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസ്സി. ഡിസി യുണൈറ്റഡിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയ മെസ്സി, ടീമിനെ 3-2ന്റെ ആവേശകരമായ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഈ വിജയത്തോടെ ഇന്റർ മയാമി എംഎൽഎസ് കപ്പ് പ്ലേഓഫ് യോഗ്യതയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ സജീവമാക്കി.
ചേസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ, മെസ്സിയുടെ ഒരു അസിസ്റ്റിലൂടെ ടാഡിയോ അല്ലെൻഡെയാണ് ഇന്റർ മയാമിക്കായി ആദ്യം ഗോൾ നേടിയത്. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ബെന്റെക്കെ ഡിസി യുണൈറ്റഡിനായി സമനില ഗോൾ നേടി. പിന്നീട് കളിയുടെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും മെസ്സി ഏറ്റെടുത്തു. ജോർഡി ആൽബയുടെ പാസ്സിൽ നിന്ന് 66-ാം മിനിറ്റിൽ മനോഹരമായ ഫിനിഷിംഗിലൂടെ മെസ്സി ഇന്റർ മയാമിയെ വീണ്ടും മുന്നിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് 85-ാം മിനിറ്റിൽ എതിർ പ്രതിരോധനിരക്കാരെ വെട്ടിച്ച്, ഇടങ്കാൽ ഷോർട്ടിലൂടെ മെസ്സി തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി.
മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ജേക്കബ് മ്യുറൽ ഡിസി യുണൈറ്റഡിനായി ഒരു ഗോൾ കൂടി നേടിയെങ്കിലും, ഇന്റർ മയാമിയുടെ വിജയം ഉറപ്പായിരുന്നു. ഈ സീസണിൽ മെസ്സിയുടെ ഏഴാമത്തെ ഇരട്ട ഗോൾ നേട്ടമാണിത്. ഈ മത്സരത്തിലെ ഗോളുകളോടെ, സീസണിൽ 22 ഗോളുകൾ നേടിയ മെസ്സി എംഎൽഎസ് ഗോൾവേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാമതെത്തി. മെസ്സിയുടെ ഈ മിന്നുന്ന പ്രകടനം ടീമിന്റെ പ്ലേഓഫ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.